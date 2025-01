C’est une bourrasque que personne n’a vu venir, hier le porte flambeau de l’intelligence artificielle, Nvidia, première capitalisation boursière mondiale confrontée à l'arrivée d'un modèle d'intelligence artificielle moins cher et tout aussi performant que ceux des ténors, a perdu perd 589 milliards de dollars en capitalisation boursière. De quoi effondrer tout son business model… Et pourtant juste en Septembre 2025 le Président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye avait fait un tour dans le campus de ce super géant de l’intelligence artificielle afin de l’intéresser à l’Afrique avec le Sénégal en pointe. Nvidia était alors au pinacle des marchés financiers en tant que concepteur et fabricant des puces : le cœur de l’IA.

L’hégémonie de Nvida est bousculée par un dernier modèle d'IA de la société chinoise DeepSeek, dont les performances seraient supérieures à celles de ses concurrents américains parmi lesque Nvidia et même Google, ceux qui a poussé les analystes financiers à rétrograder leur recommandation concernant l’action boursière de Nvidia malgré l’annonce du lancement prochain de sa nouvelle génération de processeurs dernier cri technologique et révolutionnaire. Un vrai coup dur pour la Silicon Valley.

Deepseek est une startup mature aux algorithmes révolutionnaires, fondée juste en 2023 par le fonds spéculatif quantique High Flyer, son dernier modèle de langage (LLM) gratuit et open-source, R1 a été dévoilé en Novembre 2024 . Selon les experts de l’IA, ce dernier modèle Deepseek qui a séduit le monde a été développé pour moins de 6 millions de dollars (5,7 millions d'euros) en seulement deux mois. En revanche, les grandes entreprises américaines ont investi des milliards de dollars dans l'infrastructure de l'IA avec les processeurs Nvidia au cœur des architectures complexes.

Et c’est ce lundi que DeepSeek AI Assistance a dépassé ChatGPT o1 en tant qu'application gratuite la plus téléchargée à travers le monde tout langage confondu malgré une cyberattaque à grande échelle sur ses plateformes et applications. Une robustesse inédite.

Voici de quoi exacerber la guerre commerciale entre les USA et la Chine : les deux premières économies du monde et de facto les deux blocs technologiques de la planète.

La fin de la suprématie de Nvidia aux processeurs trop chers devrait booster l'implantation des data centers dans le monde surtout en Afrique ou presque 1 milliards d’individus seront connectés aux réseaux IA – d’ici 2050 - grâce au dividende démographique et numérique, l’accès à l’électricité et la connexion internet. Une douche froide à Elon Musk.

Moustapha DIAKHATE

Sec General RESTIC

Expert et Consultant en Infrastructure

Ex Conseil Spécial Primature