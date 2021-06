L’importation de 1400 vaches est lancée par l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. Le ministre de l’Elevage et des Productions, Aly Saleh Diop l’annonçait hier, lors de la célébration de la journée mondiale du lait.

En marge des activités du Festival Alimenterre, la journée mondiale du lait a été célébrée hier. Le ministre de l'Elevage et des Productions animales Aly Saleh Diop en a profité pour annoncer que l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière (Anipl) a lancé une troisième opération qui prévoit l'importation de 1400 vaches à haut potentiel laitage, après celle de 2017 et de 2019 qui avaient permis d’importer 200 génétiques. Les 1400 vaches seront redéployées sur l'ensemble du territoire national. '' Je voudrais lancer un appel aux acteurs intéressés de s'inscrire, afin de boucler l'effectif ciblé. Au dernier recensement que l'Anipl m'a fait parvenir, le total des demandes solvables était à 1000 vaches'', signale le ministre de l'Elevage et des Productions animales. Dans le même sillage, son département compte aussi appuyer les autres acteurs pour l'acquisition de races brésiliennes comme les Guzera. Il appartient, dit-il, aux organisations professionnels d'éleveurs concernés de mettre en place le cadre approprié, afin de mener l'opération, dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, il souligne que l'objectif recherché de la journée mondiale du lait est de contribuer au développement d'une citoyenneté internationale engagée dans la promotion d'un système agroalimentaire plus juste et plus durable, à travers le partage et la mise en débat des initiatives prises par des paysans, en vue d'améliorer la sécurité alimentaire et réduire la pauvreté en milieu rural. Plus spécifiquement à informer et sensibiliser les citoyens et les décideurs sur les enjeux des pratiques agricoles saines et durables et à valoriser l'apport des exploitations familiales pour relever les défis alimentaires.

Cette journée s'est inscrite sous le thème : ''Chaine de valeur lait, vecteur d'emplois pour les jeunes et les femmes''.

L'objectif, selon le ministre, est de mettre en exergue les opportunités de création d'emploi mises en place par l'État du Sénégal et de dégager des recommandations fortes permettant de faire de la chaine de valeur lait une niche de métiers pour les jeunes et les femmes. En effet, outre les défis de la production et de la productivité laitière, la promotion de l'entreprenariat dans la chaîne de valeur est devenue une problématique sérieuse qui interpelle les autorités.

Le secrétaire général du Conseil national de concertation des ruraux (CNCR), Sidy Ba, pour sa part, a porté un plaidoyer qui consiste à repenser le système agroalimentaire, pour qu'il soit résilient. Cette présente édition, constate le ministre, intervient dans un contexte marqué par la crise engendrée par la pandémie de la Covid-19 et les jeunes restent les cibles les touchées.

Aida Diène