L’affaire des interdictions de sortie du territoire fait grand bruit. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est sans doute les cas de l’ancien directeur de Petrosen, Manar Sall, et de l’ex-ministre de l’Urbanisme, par ailleurs maire de Kaffrine, Abdoulaye Sow. Ce dernier a organisé une conférence de presse pour dénoncer des tentatives d’intimidation politique dans la perspective des élections législatives. Avant Sow, d’autres personnalités de l’ancien régime, à l’image de Lat Diop, ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase) et ancien ministre des Sports, avaient été bloquées à l’embarquement.

Beaucoup de voix s’élèvent pour dénoncer des dérives “pires” que celles du défunt régime. Mais il nous revient que, du côté de l’État, la mesure n’a pas été prise à la légère. “Mieux vaut les bloquer à l’aéroport pour les confiner chez eux plutôt que de les arrêter.” On ne sait pas trop de quoi tout cela retourne, mais il semble bien que des enquêtes pour atteinte à la sûreté de l’État aient été initiées et qu’elles seraient en phase très avancée. Les prochains jours nous édifieront.

Selon certaines sources, dans ce contexte tendu, certains incidents, comme la récente coupure générale d’électricité, sont également perçus sous un prisme politique. Bien que la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) ait fermement rejeté toute hypothèse d’un lien entre cette panne et une quelconque manœuvre politique, des négligences ont tout de même été relevées, tant dans l’origine de la coupure que dans la lenteur de la reprise d’activité.

Les jours à venir devraient apporter plus de lumière sur cette affaire, mais une chose est certaine : l'atmosphère politique s’électrise à mesure que les interdictions de sortie du territoire se multiplient et que la perspective des élections législatives se rapproche. Le climat de méfiance et de tension qui règne laisse présager que cette affaire est loin d'être close. En tout état de cause, il y a de la tension dans l’air.