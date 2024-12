Iran - mise sur pied Mwada

Hier, dans un communiqué, le vice-président iranien, Javad Zarif, a invité tous les musulmans à s’unir pour mettre en place une nouvelle approche iranienne de la sécurité et de prospérité régionale. D’après le communiqué, Javad Zarif propose la création d'une association de dialogue musulmane d'Asie de l'Ouest (Mwada). La Mwada serait un mécanisme, pour tous les pays musulmans clés d'Asie de l'Ouest au Bahreïn, d’Égypte, d’Iran, d’Irak, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de l’Oman, du Qatar, d’Arabie saoudite (le futur gouvernement de) Syrie, la Turquie, les Émirats arabes unis et le Yémen à s'engager dans des négociations globales.

‘’Cette initiative doit être fondée sur les valeurs sublimes de notre religion commune, l'islam, ainsi que sur les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale, de non-intervention et de sécurité collective’’, a-t-il rappelé. Ainsi, la Mwada, qui signifie "amitié" en arabe, ‘’la langue de nos prières collectives’’, poursuit-il, devrait viser à favoriser la coexistence pacifique et des partenariats équitables. À cet effet, les priorités de cette dernière consistent à établir des cessez-le-feu immédiats, durables et permanents à Gaza, au Liban, en Syrie et au Yémen. Ce serait donc, un pacte de non-agression entre les États membres de la Mwada, accompagné d'un mécanisme régional de surveillance collective, contribuera à institutionnaliser la stabilité et à protéger la région des interférences extérieures ainsi que des conflits internes. Avec une intégration économique. Pour cette priorité, ‘’un fonds de développement Mwada financera des projets d'infrastructures essentiels, notamment dans les zones dévastées par les conflits.

...À cela s’ajoutent des réformes de gouvernance en Syrie qui se présenteront comme base pour une aide économique, en encourageant la responsabilité. Toujours concernant les priorités, la Palestine et la stabilisation régionale ne sont pas laissées en rade. ‘’La Mwada doit prioriser l'autodétermination palestinienne et soutenir des solutions justes tout en respectant pleinement les aspirations du peuple’’, indique-t-il. Impliquant des solutions politiques, mais aussi des opportunités économiques et la reconnaissance des droits des Palestiniens. Entre autres, il cite la sécurité énergétique et la navigation.

En disant que la Mwada pourra également ouvrir la voie à de nouveaux projets d'infrastructures régionales, depuis les transports jusqu'aux pipelines énergétiques et aux réseaux de télécommunications. Ainsi, des accords énergétiques régionaux visent à protéger les routes et à explorer les ressources énergétiques durables. Le vaste potentiel inexploité du plateau iranien et d'autres terrains au sein de la Mwada, adaptés aux fermes solaires et éoliennes, rendrait économiquement viable la production d'énergie propre pour la région et au-delà, peut-il assurer. Dans ce sens, la coopération régionale en matière de liberté de navigation pourrait inclure des patrouilles conjointes de sécurité maritime. La région abrite des points de passage stratégiques comme le détroit d'Ormuz, le canal de Suez et le détroit de Bab-el-Mandeb. Enfin, d’après le communiqué de l’ambassade islamique de Dakar, la Mwada se veut une invitation à réimaginer la région non pas comme un champ de bataille, mais comme un centre d'amitié et d'empathie, caractérisé par la poursuite d'opportunités partagées et de prospérité collective.