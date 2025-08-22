L’hivernage s’installe petit à petit dans le département de Linguère. Aliou Sow, chef du Service départemental du développement rural, a fait le point sur la situation de la campagne agricole 2024-2025.

‘’La saison des pluies, dans le département de Linguère, a démarré le 15 juillet. Au-delà de cette date, on peut dire qu’il y a un retard. Heureusement, au début du mois de juillet, on a enregistré des pluies dans certains points comme Gassane, Dealy, Thiel et Barkedji’’, renseigne le chef du Service départemental de l’agriculture de Linguère.

Selon Aliou Sow, ‘’certains producteurs ont déjà semé et commencent à entretenir leurs cultures, aussi bien pour le mil, le maïs que l’arachide. Par contre, dans le Nord, on n’a pas enregistré des pluies importantes, comme à Linguère, Ouarkhokh, Dodji, Mbeuleukhé, du fait que l’hivernage n’a pas encore démarré, même si certains ont tenté de semer du niébé’’, informe-t-il.

Toutefois, souligne-t-il, ‘’comme chaque année, l’État du Sénégal appuie les producteurs en les subventionnant en engrais et en semences. Dans ce département, on a 1 130 t d’arachides mises dans les points de vente. Actuellement, toutes les semences d’arachides ont été vendues aux producteurs. Pour le niébé, on a prévu 705 t ; 535 t ont été mises en place et les cessions se poursuivent. Ce qui fait qu’on est à 80 % de cession. Pour le maïs, on a une prévision de 22 t, alors que les 16 t ont été mises en place, soit 90 % de cession. Pour les autres semences, comme le sésame, on n’a pas encore reçu de notification. En ce qui concerne les engrais aussi, on a reçu deux types : le 15-10-10 pour le mil et le 6-20-10 pour l’arachide et le niébé. Pour le 6-20-10, les prévisions étaient de 660 t, dont 515 t ont été mises en place, soit 70 % de cession. Pour le 15-10-10, les prévisions étaient de 60 t, dont 55 t ont été mises en place pour 40 % de cession. On souhaiterait avoir d’autres tonnes d’engrais pour appuyer la production céréalière comme le mil et le maïs’’.

Après avoir fait le point sur les subventions, M. Sow renseigne que la distribution des intrants dans le département se fait à travers des arrêtés préfectoraux ou sous-préfectoraux pour la mise en place des commissions. Celles-ci sont composées d’un représentant du préfet ou sous-préfet, un représentant des forces de l’ordre, et un secrétaire venant du service de l’agriculture ou de l’Ancar. Actuellement, les commissions fonctionnent normalement et il n’y a pas eu de contrainte, assure-t-il.

D’ailleurs, lors du CDD, le préfet avait demandé que tous producteurs qui souhaiteraient avoir des intrants formulent une demande auprès des commissions. Ce qui fait que, lors du dépouillement, en présence des autorités administratives, les sélections des bénéficiaires ont été faites dans les règles de l’art. La priorité est d’abord les chefs de ménage qui ont formulé des demandes, dès les premières heures. Maintenant, si les semences restent, la commission va statuer sur les autres ménages.

Dans la partie sud du département, l’hivernage s’est bien installé et les cultures se comportent bien, pour le moment. Par contre, dans la zone nord, on n’a pas encore semé. Mais on espère avoir des pluies avant la fin de ce mois. D’autant plus que la saison des pluies dure trois mois et pour avoir une bonne production d’arachide et de culture céréalière, il faudra 80 à 90 jours et 45 jours pour le niébé, si l’hivernage se passe convenablement.

PAR MOR MBATHIO NDIAYE