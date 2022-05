Après avoir pris part aux dernières élections locales, la coalition Jammi Gox Yi (la paix des territoires) voulait participer aux élections législatives du 31 juillet 2022. Mais elle a été recalée pour deux motifs dont le rejet de 17 000 parrains parmi ceux qu’ils ont présentés. Face à la presse hier, ils ont contesté la décision de la Direction générale des Élections. Ils ont annoncé que la coalition Jammi Gox Yi va bel et bien prendre part aux prochaines élections législatives. ‘’Nous estimons que la liste de notre coalition devait être retenue. Parce que nous avons fait correctement tout ce que la loi nous a demandé’’, a dit Lamine Fofana, étudiant et membre de la coalition.

Selon lui, ils attendent toujours les motifs du rejet de leurs parrainages, mais en vain. ‘’Vous savez qu’il n’y a aucun motif valable pour nous empêcher de prendre part à ces élections. Nous voulons la paix et nous demandons la validation de notre liste’’, a-t-il insisté. La porte-parole des femmes, au nom des femmes, a donné les raisons pour lesquelles leur coalition doit participer aux élections. ‘’Nous avons des postes de député à prendre pour dénoncer cette insécurité dans nos quartiers et défendre les intérêts des Sénégalais’’. Pour elle, s’il y a erreur, c’est avec les machines de la DGE et non les listes que leur coalition a présentées. Le Dr Niang, pour sa part, est du même. Il affirme qu’ils ont beaucoup de préoccupations à porter à l’hémicycle.

...‘’Nous ne sommes pas là pour critiquer. J’ai 35 ans d’expérience et si vous voulez que les choses dans les hôpitaux changent, je suis là pour porter le combat’’, a-t-il soutenu. Malgré le rejet de leur liste, la coalition Jammi Gox Yi compte faire le tour du pays pour battre campagne, parce que ses membres demeurent convaincus qu’elle prendra part à ces élections. ‘’Le président Macky Sall et son gouvernement ne doivent pas choisir leurs adversaires. Ils sont conscients que nous allons gagner plusieurs départements.

C’est la raison pour laquelle ils nous ont recalés’’, ont-ils dénoncé. Fadel Baro, tête de liste nationale de ladite coalition, informe que leur mandataire national, Massiré Diémé, a été appelé à la DGE. C’est pour qu’on lui explique les raisons pour lesquelles leur liste a été recalée. ‘’Tout le monde sait que le parrainage est un filtre. C’est la raison pour laquelle la CEDEAO a demandé de retirer le parrainage. Mais le président en exercice de l’UEMOA, Macky Sall, n’a pas voulu respecter cette décision. On s’est bien préparé pour ces élections. La preuve, ils nous ont dit qu’on leur a fait gagner du temps, tellement que le dossier était bien fait’’, a-t-il dit. Selon lui, leur coalition participera d’une manière ou d’une autre aux prochaines élections législatives. Ce, pour lutter contre les inégalités sociales, pour l’égalité des chances et pour l’État de droit.