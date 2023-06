Le Premier ministre et ministre des Sports, Amadou Ba, a remis le drapeau national, ce vendredi, à la délégation sénégalaise devant se rendre aux 16es Jeux mondiaux de Special Olympics, prévus à Berlin du 11 au 26 juin 2023.

À quelques heures des 16es Jeux mondiaux de Special Olympics, prévus à Berlin du 11 au 26 juin 2023, la délégation sénégalaise a reçu le drapeau national des mains du Premier ministre et ministre des Sports, ce vendredi. À cette occasion, Amadou Ba a encouragé les athlètes et les a invités à représenter dignement leur pays. ‘’Vous devez être les dignes ambassadeurs de votre pays à cette rencontre sportive de dimension mondiale que des dizaines de milliers, voire des millions de spectateurs suivront avec une grande ferveur. Restez soudés comme un seul homme et continuez à honorer le Sénégal. Revenez nous auréolés de gloire et de médailles’’, a déclaré le chef du gouvernement.

Celui-ci a exhorté les sportifs à puiser ‘’dans notre riche histoire sportive les ressources nécessaires’’ qui les rendront ‘’encore plus engagés et plus déterminés’’.

Mais le ministre des Sports ne doute point de la capacité des athlètes du Special Olympics Sénégal à répondre aux attentes placées en eux, compte tenu de leur palmarès élogieux. ‘’Je vous remets donc le drapeau national au nom du chef de l’État, avec une grande confiance, car vous avez déjà participé aux Jeux mondiaux Special Olympics avec des résultats plus qu’élogieux, à six reprises, entre 1991 et 2019. Vos performances sportives aux Jeux mondiaux militent donc fortement en votre faveur’’. Le Sénégal a remporté à cette compétition 8 médailles d’or, dont 2 en 1991, 2 en 2011 et 4 en 2019 ; 16 médailles d’argent et 11 médailles de bronze. L’équipe de football a été vice-championne du monde en 2019.

La cérémonie de remise du drapeau national s’est déroulée en présence de l’ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne au Sénégal, Sonke Siemon, de même que la vice-présidente du Conseil d’administration représentant Special Olympics Sénégal. Cette dernière s’est réjouie de ‘’l’honneur’’ qui est fait aux athlètes du Special Olympics de ‘’porter haut les couleurs du Sénégal à Berlin pour ces Jeux’’. Elle a assuré de l’engagement des sportifs à aller ‘’au bout de leurs efforts pour lever le drapeau national et faire résonner notre hymne en Allemagne’’.

‘’Comme le disent si bien nos athlètes à Intelligence spéciale : ‘’Que je gagne. Mais s’il m’est impossible de gagner, que je fasse preuve de courage dans mes efforts’’, a-t-elle rappelé.

Selon elle, cette présente participation marque ‘’une nouvelle étape’’ pour Spécial Olympics Sénégal. Car la délégation est passée à 54 personnes. ‘’La sélection s’est agrandie, passant de 26 à 34 athlètes et 15 coaches. Le nombre de disciplines s’est accru de 4 à 6 : football, équitation, athlétisme, natation, bocce (sport de boule italien, NDLR) et basket sont les deux dernières que nous avons introduites’’.

L’objectif, a indiqué le directeur national des Special Olympics, Assane Thiam, est d’atteindre le podium dans les six disciplines. Pour cela, les athlètes pourront compter sur le PM comme premier supporter. ‘’Je suis satisfait que le ministère des Sports puisse assurer l’accompagnement nécessaire des Special Olympics pour ces Jeux de Berlin. Je vous suivrai personnellement pour vous supporter, mais aussi m’assurer que vous ne manquerez de rien’’, a assuré Amadou Ba.

LOUIS GEORGES DIATTA