L’équipe sénégalaise a fait une bonne moisson à l’Open international de judo d’Alger, du 22 au 23 février dernier. Avec sept médailles, dont une en or, quatre en argent et deux en bronze, le Sénégal s’est classé 3e derrière l’Algérie, pays hôte, et la Tunisie.

Le judo sénégalais s’est encore bien distingué sur la scène continentale, lors de l’Open d’Alger, qui s’est tenu du 22 au 23 février 2025. Durant cette compétition, la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées (FSJDA) a déplacé des combattants en seniors, juniors et cadets. Les résultats ont été jugés ‘’exceptionnels’’ par le président de la FSJDA. ‘’Performance historique des équipes nationales à l’Open d’Alger. Sept combattants sénégalais, dont cinq juniors et deux seniors féminines, ont excellé, décrochant un total de huit médailles’’, s’est réjoui Ababacar Ngom. Le Sénégal est classé 3e nation derrière l’Algérie, pays organisateur, et la Tunisie.

En catégorie senior, le Sénégal a décroché deux médailles d’argent grâce à Georgette Sagna (+78 kg), défaite en finale par Dhawedi Siwar, et Diodio Sonko (-52 kg), battue en finale par la Tunisienne Tibi Rahma.

Le président de la fédération a surtout salué la performance d’Aby Diouf, qui s’est illustrée dans deux catégories différentes. ‘’Aby Diouf a marqué les esprits en remportant l’or en junior et le bronze en cadette, prouvant sa polyvalence. La finale 100 % sénégalaise chez les juniors (- 48 kg) entre Diakhou Sène Sonko et Aby Diouf a été un moment fort du tournoi, illustrant la force de notre équipe face aux Algériens’’, s’est félicité Ababacar Ngom. Diakhou Sène Sonko (- 48 kg) et Mouhamadou Mboup (- 66 kg) ont offert au Sénégal deux médailles d’argent en junior. Dans la même catégorie, Namory Keita (- 81 kg) et Libasse Ndiaye (- 100 kg) ont décroché chacun une médaille de bronze.

Ababacar Ngom est revenu sur son séjour en Afrique du Nord, notamment dans la capitale algérienne. Selon le président de la FSJDA, le Sénégal devait se présenter à Alger pour renvoyer l’ascenseur à son homologue algérien qui avait engagé une sélection à l’Open de Dakar. Cela en vertu d’une ‘’règle non écrite qui voudrait que les pays répondent aux invitations des autres pays qui participent à leur propre Open’’. La fédération sénégalaise a tenu à observer cette règle, malgré le défaut de soutient de l’État du Sénégal. ‘’Comme l’Algérie était présente à l’Open de Dakar, nous étions dans l'obligation de lui rendre la pareille, malgré la non-prise en charge de cette compétition par le ministère, bien entendu à cause d'une conjoncture économique peu favorable’’.

Ababacar Ngom a démarré son périple en Tunisie en tant que patron de l’arbitrage africain. ‘’Naturellement, en ma qualité de directeur en chef de l’arbitrage du judo africain, il était de mon devoir d’être présent à ces événements pour la gestion des arbitres sélectionnés’’.

C’est dans ce cadre qu’il y avait également dans la délégation, ‘’notre jeune compatriote Abdoulaye Guèye qui vient d’obtenir sa licence continentale FIJ à l’examen FIJ tenu au dernier Open de Dakar, en novembre 2024’’.

Résultats

Cadets

1 Bronze : Aby Diouf (-48kg)

Juniors

1 Or : Aby Diouf (-48kg)

2 Argent : Diakhou Sène Sonko (-48kg) et Mouhamadou Mboup (-66kg)

2 Bronze : Namory Keita (-81kg) et Libasse Ndiaye (-100kg)

Seniors

2 Argent : Georgette Sagna (+78kg) et Diodio Sonko (-52kg)

LOUIS GEORGES DIATTA