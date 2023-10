Trois ans d’emprisonnement ferme. C’est la peine requise hier par le parquet contre Ndèye Fatou Fall alias ‘’Falla Fleur’’. Jugée hier devant la barre de la Chambre correctionnelle du tribunal de Dakar, cette partisane du Pastef est poursuivie pour appel à l'insurrection ou actes de nature à compromettre la sécurité publique et les lois du pays, provocation directe à un attroupement non armé et non suivi d'effet. Des faits qu’elle a contestés à la barre.

Après cinq mois de détention préventive, Ndèye Fatou Fall alias ‘’Falla Fleur’’ a finalement fait face aux juges de la Chambre correctionnelle de Dakar. À la barre, elle a contesté les faits d’appel à l'insurrection ou actes de nature à compromettre la sécurité publique et les lois du pays, provocation directe à un attroupement non armé et non suivi d'effet. Des faits qu’elle a contestés avec véhémence. Tout comme ses avocats, elle estime que ses propos ont été dénaturés et qu’elle n’a jamais eu l’intention de causer des troubles à l’ordre public.

Son arrestation fait suite à ses publications sur sa page Facebook. En effet, à l’approche de la date du délibéré de l’affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, elle avait posté plusieurs messages invitant les partisans du leader du Pastef à la mobilisation. Ce, dans un contexte sociopolitique tendu. ‘’Gatsa-Gatsa’’, ‘’Dokh Mbok’’ et ‘’Mantien rek’’ étaient les expressions les plus visibles sur sa page Facebook. Des expressions qu’elle a expliquées suite à l’interpellation du juge.

À l’en croire, ‘’Gatsa-Gatsa’’ est un mot wolof qui, juridiquement, signifie légitime défense. «’’C'était le mot du moment. Selon moi, c'est de la légitime défense’’, explique-t-elle. Le magistrat de revenir à la charge : ‘’Si on comprend bien, c'est par rapport à une riposte à l'agression ?’’ La prévenue acquiesce.

S’agissant de l'interprétation du bout de phrase ‘’maintenir la résistance constitutionnelle’’ tiré de ses publications, elle ajoute : ‘’C’est d'abord une situation qui n'était pas normale. C'est dans ce contexte-là que je parlais de résistance constitutionnelle.’’

Le parquet, qui estime que les faits sont suffisamment graves, requiert 3 ans de prison ferme

Selon le maitre des poursuites, il y a des faits constants dans cette procédure qui date du 29 mai 2023. Le représentant du ministère public renseigne que l’exploitation de la page Facebook de la prévenue a permis de retrouver des publications qui ont fait les choux gras de la presse, dans un contexte particulier. Le ministère public relève que Falla Fleur avait reconnu les écrits qui lui ont valu son arrestation.

Néanmoins, il révèle qu’elle avait précisé que son intention n’était pas d’attiser le feu. Elle a soutenu à l’enquête qu’elle ne souhaitait qu’inviter les partisans à la résistance. Mais le magistrat du parquet reste convaincu que des publications comme celles de Falla Fleur ont poussé beaucoup de gens à organiser des manifestations non autorisées. ‘’On conçoit l'esprit funeste que ces écrits peuvent engendrer. Ces actes ont poussé les gens à la rébellion’’, s’est-il désolé.

Il a par la suite requis trois ans d’emprisonnement ferme contre Ndèye Fatou Fall alias ‘’Falla Fleur’’.

La défense dénonce un dossier vide et sollicite la relaxe de leur cliente

Les avocats de la défense soutiennent, à l’unanimité, que la place de leur cliente n’est pas à la prison. Ils ont tous sollicité sa relaxe pure et simple. À tour de rôle, ils ont déploré la tournure de cette affaire qui a valu à leur cliente cinq mois de détention.

Selon Me Famara Faty, on ne doit pas déformer les propos de la prévenue. ‘’Ils ont pris des messages çà et là pour lui imputer ça. Elle a été constante depuis l'enquête préliminaire jusqu'à la barre du tribunal. Elle n'a jamais invité personne à sortir. À la suite du verdict de l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko, les Sénégalais sont sortis, mais on ne peut pas faire le lien avec cette affaire’’.

Sa consœur, Me Mame Coumba Kane, de poursuivre : ‘’Il n'a jamais été prouvé qu'elle a posé des actes allant dans le sens de provoquer un trouble à l'ordre public. Il faut prouver que ses écrits ont été à l'origine de cette violence. Et elle vous a dit qu'elle n'a jamais eu l'intention de créer un attroupement. Et ça n'a pas été prouvé.’’ Plus catégorique, Me Albert lance : ‘’Ce dossier est totalement vide. Il n'y a rien de juridique pour asseoir sa culpabilité. En quoi, juridiquement, des publications ont créé un incident ?’’

Maitre Moussa Sarr reste convaincu qu’on devait rendre un non-lieu et non un renvoi en police correctionnelle, après la lecture de l’ordonnance de renvoi. ‘’Le parquet n'a aucune certitude, malgré sa sévérité. C'est son extrême sévérité qui marque son réquisitoire. Il demande trois ans de prison ferme pour des faits inexistants’’, a fustigé la robe noire.

Au terme des plaidoiries, le tribunal a mis l’affaire en délibéré. La décision sera rendue le 26 octobre prochain.

MAGUETTE NDAO