Lors du vote du projet de budget du ministère de la Justice, la garde des Sceaux a annoncé que notre pays compte environ 13 900 détenus répartis dans 37 établissements pénitentiaires. À cet effet, Me Aissata Tall Sall a souligné la nécessité d'entreprendre des efforts pour l’augmentation de ces lieux de privation de libertés. Elle a aussi estimé que pour rendre le meilleur service possible aux citoyens, la justice doit se renforcer et s’adapter.

À ce propos, Me Sall a abordé différents points, dont le décret n°2023-677 du 22 mars 2023 modifiant le décret n°2015-1039 du 20 juillet 2015 portant aménagement de l’organisation judiciaire qui érige un tribunal d’instance à l’échelle des arrondissements de Dakar-Plateau, Grand-Dakar, Almadies et Parcelles-Assainies, dans un souci d’efficacité et d’un meilleur rapprochement de la justice des justiciables. Elle a aussi fait cas de l’érection de la Direction de l’Administration pénitentiaire en Direction générale.

De même, elle a annoncé le traitement de 14 986 dossiers de médiation-conciliation avec un taux de réussite de 58,18 % dans les maisons de justice ; la sensibilisation de 70 magistrats et 150 membres des comités de suivi en milieu ouvert (CSMO) sur l’application des lois 2020-07 et 2020-8 portant sur le bracelet électronique ; la mise à la disposition de l’administration de la justice de 35 magistrats, 42 greffiers et deux inspecteurs de l’Administration pénitentiaire. Elle a aussi précisé qu’au troisième trimestre de l’année 2023, les services de l’AEMO ont accueilli et orienté 3 207 enfants et jeunes sur une prévision annuelle de 3 000, soit un taux de réalisation de 106,9 %. Les travaux d’extension et de réhabilitation des Mac ont été aussi notés.

...Également, Aissata Tall Sall a annoncé que le projet de budget 2024 de son département porte les ambitions du secteur pour renforcer les juridictions, garantir l’accès au droit pour tous les justiciables, doter l’Administration pénitentiaire des moyens pour améliorer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et conforter la protection judiciaire des mineurs. À ce propos, elle a indiqué que la répartition des crédits de son département pour l’exercice 2024 est faite autour des six programmes budgétaires et détaillés et qui seront mis en œuvre à travers des actions stratégiques, des activités identifiées et des données chiffrées. Pour rappel, le projet de budget du ministère de la Justice, pour l’exercice 2024, est arrêté à la somme de 92 161 262 422 F CFA en crédits de paiement et 93 421 262 422 F CFA en autorisations d’engagement.