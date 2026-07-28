Cinquante femmes scientifiques originaires de six pays africains participent à une semaine de formation consacrée au leadership et aux techniques de négociation. Portée par l’organisation African Women in Agricultural Research and Development (AWARD), cette initiative vise à renforcer leur contribution à la construction d’une agriculture durable et résiliente aux changements climatiques. Dans le cadre du partenariat Afrique-Australie pour une agriculture résiliente aux changements climatiques, l’organisation AWARD a lancé le programme de leadership des femmes dans l’agriculture.

La cérémonie officielle de présentation des 50 bénéficiaires du « Women in Agriculture Leadership Program » s’est tenue hier, marquant le démarrage d’une semaine de formation. La cohorte est composée de scientifiques venues d’Égypte, du Ghana, du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Sierra Leone. La formation doit leur permettre d’acquérir des compétences fondamentales en leadership, en gestion et en négociation.

Elle vise également à les aider à mieux comprendre les dynamiques organisationnelles, à diriger efficacement des équipes, à influencer les politiques publiques et à renforcer leurs réseaux professionnels. Docteure en sciences économiques et spécialiste de l’économie du changement climatique, Adama Kane estime que les conséquences du dérèglement climatique imposent une réflexion approfondie sur les moyens de bâtir une agriculture plus durable et résiliente. À travers cette formation, les participantes souhaitent déterminer comment les femmes peuvent contribuer à la mise en œuvre de solutions concrètes.

...« Une récente enquête de terrain m’a permis de comprendre que les femmes, notamment celles qui vivent en milieu rural, ont besoin de davantage de soutien. Les recherches menées dans plusieurs villes sénégalaises, dont Kaolack, Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Thiès, ont confirmé leurs besoins dans le secteur agricole », a expliqué Adama Kane. La chercheuse dit avoir intégré le programme afin de mieux articuler les connaissances scientifiques et les réalités du terrain. « Étant dans le milieu de la recherche universitaire, nous devons parvenir à transformer les résultats de nos travaux en actions concrètes », a-t-elle soutenu.

Selon elle, les femmes doivent être mieux outillées pour participer à la définition et à la mise en œuvre des réponses aux changements climatiques. Il s’agit notamment de promouvoir l’utilisation de ressources durables, de développer les énergies renouvelables et de renforcer la sensibilisation des populations aux effets du dérèglement climatique. « Le changement climatique est une réalité. Nous le constatons chaque jour au Sénégal comme dans de nombreux autres pays. Il est donc important de mettre en place des actions concrètes et durables. Grâce à ce programme, nous essaierons de mobiliser les connaissances disponibles et de mettre en pratique les théories déjà acquises », a précisé Adama Kane.