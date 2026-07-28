Le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a livré des infrastructures du campus pédagogique de l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), notamment dans les campus de Fatick et de Kaffrine. En déplacement dans le Sine et le Ndoukouman, M. Fall dit se réjouir de la réception de ces infrastructures constituées « des différents bâtiments destinés à améliorer les conditions d’enseignement et de recherche ».

« À la suite d’une première visite que nous avions effectuée en novembre en vue de constater les retards enregistrés dans la livraison des bâtiments pédagogiques, le chef de l’État nous a instruits de tout mettre en œuvre pour livrer tous les bâtiments dans les différentes universités, en vue de permettre aux étudiants, dès la rentrée, de pouvoir disposer de ces infrastructures et de procéder à des enseignements dans les meilleures conditions », a-t-il rappelé.

À Fatick, les infrastructures sont composées de nouveaux bâtiments et d’autres infrastructures pédagogiques, d’amphithéâtres connectés, de salles de travaux pratiques, de salles de travaux dirigés, d’une bibliothèque, d’une salle informatique, d’un bureau de liaison et d’un auditorium. À Kaffrine, les infrastructures comprennent deux unités de formation et de recherche (UFR) entièrement équipées, avec des salles de cours, des salles de travaux dirigés (TD), des salles de travaux pratiques (TP), des laboratoires, une bibliothèque et des bâtiments administratifs.

Déthié Fall a également promis de revenir dans le cadre de la réception des bâtiments du campus social de l’université, prévue, en principe, au mois d’octobre. Récemment porté à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur, Boubacar Camara a salué l’aboutissement d’un chantier qui avait connu des blocages, faute de financements, doublés de défaillances techniques et de problèmes de raccordement à l’eau et à l’électricité. Il a exhorté les étudiants à bien entretenir ces infrastructures et le matériel réceptionné.

Bachir KANE