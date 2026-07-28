Sortie de la 56e promotion de l'ESOGN 

L’École des sous-officiers de la Gendarmerie nationale (ESOGN) a célébré, les 23 et 24 juillet, la sortie de sa 56e promotion. Après leur formation initiale, les 1 971 élèves-gendarmes, parmi lesquels trois stagiaires bissau-guinéens, effectueront une année d’application au sein des différentes unités. L’École des sous-officiers de la Gendarmerie nationale a mis à l’honneur sa 56e promotion à travers deux journées consacrées à la présentation de son savoir-faire et à la célébration des futurs sous-officiers.

Commandée depuis novembre 2025 par le colonel Abdoulaye Bana Sambou, l’ESOGN a pour mission d’assurer la formation initiale des élèves-gendarmes et des élèves gradés. Elle doit également développer chez eux les qualités humaines, militaires et professionnelles indispensables à l’exercice de leur futur métier.

Au titre de l’année académique 2025-2026, l’établissement a formé 1 971 élèves-gendarmes, dont trois stagiaires originaires de Guinée-Bissau. En prélude à la cérémonie officielle, l’ESOGN a organisé, le 23 juillet, sa première journée portes ouvertes. L’initiative a permis aux visiteurs de découvrir les différentes composantes de la Gendarmerie nationale à travers des stands d’exposition, des démonstrations et des présentations consacrées aux missions de certaines unités. La journée s’est achevée par une animation culturelle mettant en valeur la richesse et la diversité du patrimoine sénégalais.

...La cérémonie officielle de sortie de promotion s’est tenue le lendemain sous la présidence du ministre des Forces armées, Yankoba Diémé. Elle a enregistré la présence du gouverneur de la région de Fatick, du haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, ainsi que de nombreuses autorités civiles, militaires, religieuses et coutumières. Dans leurs allocutions, le ministre des Forces armées et le commandant de l’École ont félicité les membres de la promotion avant de leur prodiguer des conseils pour la suite de leur carrière. Ils les ont invités à faire preuve, en toutes circonstances, de discipline, de rigueur et d’intégrité, rappelant que le métier de gendarme exige disponibilité et exemplarité.

Le commandant de l’ESOGN est également revenu sur le choix de la marraine de cette 56e promotion, la regrettée gendarme Maïmouna Ndao. Il a exhorté les nouveaux gendarmes à s’inspirer de son parcours et des valeurs qu’elle incarnait. Il les a également invités à honorer sa mémoire par un comportement exemplaire, fondé sur la loyauté et le dévouement au service de la Nation. À l’issue de leur formation, les élèves-gendarmes rejoindront les différentes unités de la Gendarmerie nationale pour une année d’application. Cette période pratique leur permettra de consolider les connaissances acquises à l’École, de se familiariser avec les réalités du terrain et de développer les réflexes professionnels indispensables à l’exercice de leur métier.