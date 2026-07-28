Comme chaque année à chaque veille de célébration du Magal de Touba, EnQuête vous offre une série de reportages jusqu'au 18 Safar. Pour ce premier numéro, nous allons vous parler d'un livre intitulé "Au-delà des foules, Le secret du jour de la gratitude. Une lecture analytique et théologique du grand magal de Touba", du Dr Serigne Souhaybou Kébé, qui nous parle d'autres facettes de la célébration du 18 Safar rarement évoqué, sa quintessence ainsi que des rappels importants à faire ou à éviter en ce jour saint.

Le Grand Magal de Touba est souvent présenté comme l'un des plus grands rassemblements religieux d'Afrique. Pourtant, derrière l'ampleur de cet événement se cache une réalité spirituelle plus profonde : il est avant tout une école du remerciement envers Dieu, fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul en reconnaissance des bienfaits divins après les épreuves de l'exil.

Dans son ouvrage, intitulé : "Au-delà des foules, Le secret du jour de la gratitude. Une lecture analytique et théologique du grand magal de Touba", l'auteur propose une étude originale fondée sur les sources du Coran, de la Sunna, des principes du fiqh et des objectifs supérieurs de la Charia (Maqâṣid al-Sharî'a). À travers une analyse rigoureuse, Dr Souhaybou Kébé, démontre que le Magal n'est ni une simple commémoration historique ni une pratique folklorique, mais une application vivante des fondements de l'islam : gratitude, adoration, service, solidarité, transmission du savoir, invocation, hospitalité et amour du Prophète (PSL).

L'ouvrage offre ainsi une lecture renouvelée du Magal, en mettant en lumière sa cohérence théologique, juridique, spirituelle et civilisationnelle. Il constitue une référence précieuse pour les chercheurs, les étudiants en sciences islamiques ainsi que pour tous ceux qui souhaitent comprendre la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba et la profondeur de son héritage. Chercheur en théologie islamique, spécialiste de la doctrine ash'arite, des fondements du droit musulman (Uṣûl al-Fiqh) et de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, les travaux de Dr Serigne Souhaybou Kébé portent sur la théologie, le soufisme, les objectifs de la Charia et le patrimoine intellectuel de la confrérie mouride. À travers ses recherches, il s'attache à proposer une lecture scientifique, critique et fidèle des œuvres de Cheikh Ahmadou Bamba, en mettant en valeur leur portée spirituelle, juridique et civilisationnelle. Cet ouvrage s'inscrit dans cette démarche de valorisation académique du patrimoine islamique africain.

Magal comme jour de la reconnaissance

Au cœur du Sénégal, au rythme d’une ferveur qui se renouvelle chaque année le 18 du mois de Safar, la ville sainte de Touba s'éveille au son des pas de millions de fidèles. Venus ‘’de tous les chemins les plus reculés’’, les foules convergent : à pied, à dos de monture, ou à bord des véhicules les plus modernes. Les rues s'emplissent, les places débordent, et chaque demeure se métamorphose en une terre d'asile où chaque visiteur est accueilli comme un hôte d'honneur. C’est le ‘’Grand Magal’’, le plus vaste rassemblement religieux pacifique d’Afrique ; un phénomène humain singulier qui suscite l’émerveillement de l’observateur et interpelle l’analyste.

Pourtant, derrière ce tableau humain monumental que les mots peinent à dépeindre, surgit une question plus profonde et plus pressante : qu’est-ce que le « Magal » ? S’agit-il d’un simple carnaval religieux, d’un pèlerinage saisonnier ou d'une commémoration historique ? Les réponses hâtives et les descriptions superficielles s’effacent rapidement devant la grandeur du spectacle et la complexité de ses symboles.

"Le Magal n'est pas une simple célébration ; il est l'incarnation vivante d'une philosophie profonde et la réanimation d'une voie spirituelle authentique. Son essence tient en un mot, simple par sa prononciation mais immense par sa portée, tel que l’a ordonné son fondateur, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul : Le Chouk r (La Gratitude)" a expliqué l'auteur. D'après lui, cet ouvrage n’est point une expédition géographique dans Touba, ni une simple étude sur le rassemblement des disciples. Au contraire, c’est une plongée dans les abysses de ce mot-clé. Il s’agit d’une tentative sérieuse de décoder le ‘’Jour de la Reconnaissance’’, non pas comme un événement annuel isolé, mais comme un système intégré puisant ses racines dans les fondements les plus solides de la Charia islamique et s’inspirant de ses finalités ultimes (Maqâsid).

"La problématique de cette recherche part d'un constat : malgré son rayonnement mondial, le Magal fait souvent l’objet d’une lecture folklorique le réduisant à ses rites apparents, ou d'une lecture polémique remettant en cause sa légitimité. Ce qui manque, c’est une lecture fondamentale le reliant à son but premier : la réalisation de la station du ‘’Serviteur Reconnaissant’’ (Al-Abd Al-Chakour). Cheikh Al-Khadim a ordonné la célébration de ce jour, non pour glorifier sa propre personne ou commémorer un événement terrestre, mais pour ‘’rendre grâce à Dieu le Généreux pour les bienfaits et les dons incommensurables qu'Il lui a octroyés’’ ( )." a confié l'auteur dans le livre.

Pour Dr Kébé, le magal, c’est le jour où Dieu a gratifié à Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, du salut et de la constance face aux épreuves colossales qu'il a endurées durant près de huit années d'un exil forcé. Avec un génie divin, le fondateur du mouridisme, a transmué l’épreuve (mihna) en don (minha), et le jour de l’adversité en le plus grand des jours de gratitude et de partage. Il n’a pas laissé les modalités de cette action de grâce au gré des passions ou des coutumes, mais a tracé une méthodologie pratique : nourrir les affamés jusqu’à satiété, invoquer Dieu jusqu’à l'extase, réciter le Coran et les panégyriques jusqu'à la pureté de l'âme, transmettre le savoir jusqu'à la certitude, et cultiver la fraternité jusqu'à l'harmonie.

La quintessence du livre

Ainsi, ce livre s'articule autour de deux axes parallèles : un axe doctrinal, reliant chaque aspect du Magal à ses sources dans le Coran, la Sunna et la jurisprudence des Anciens (Salaf), prouvant qu'il ne s'agit point d'une innovation blâmable, mais d'une ‘’ application créative’’ de principes immuables, a-t-il expliqué. Le second axe est analytique : il déconstruit la philosophie du Cheikh dans sa compréhension de la gratitude, montrant comment il ne l'a pas confinée à un sentiment intérieur, mais l'a transformée en un ‘’projet de société’’ global, rebâtissant l'individu et soudant les rangs de la nation.

"Nous explorerons au fil des chapitres comment l'offrande de nourriture lors du Magal n'est pas une simple générosité passagère, mais la réalisation de l'attribut des vertueux : ‘’Et ils offrent la nourriture, malgré leur amour pour elle...’’. Comment le chant des poèmes n’est point une vaine distraction, mais une invocation de Dieu et un éloge de Son Messager sous les formes les plus raffinées de l’éloquence" a indiqué l'auteur. Qui a ajouté :"Comment la visite au mausolée du Cheikh n’est point une quête de bénédiction ignorante, mais un rappel de la mort, une fidélité au pacte et une connexion à la lignée de la Lumière Mouhammadienne"

À ses yeux, c'est une invitation au lecteur à dépasser le tumulte des foules pour contempler le silence des cœurs, et à aller au-delà de l'abondance des mets pour méditer sur le sens du sacrifice. Une invitation à comprendre comment un seul jour par an peut devenir une école d'éducation intensive, rechargeant l'énergie de la foi, renouvelant les liens de fraternité et offrant au monde un modèle unique de gratitude : non par les mots seulement, mais par l'action, le don et le service. "Au ‘’Jour de la Reconnaissance’’, les grâces ne se comptent pas ; elles se vivent, se partagent et se racontent. J'avais précédemment abordé l'ancrage juridique du Magal dans mon ouvrage Le concept d’innovation (Bid’a) et ses critères chez le Cheikh Al-Khadim (qu'Allah soit satisfait de lui).

Cependant, Son Excellence Cheikh Ahmadou Badawi (Président de l'Université Cheikh Ahmadou Al-Khadim) m'a sollicité pour approfondir cette recherche et l'exposer sous tous ses aspects théologiques et jurisprudentiels, afin qu'elle soit publiée dans un ouvrage indépendant dont le profit sera universel. Me voici donc m'acquittant de ce noble devoir, implorant Dieu le Très-Haut d'agréer cette œuvre, de la rendre purement vouée à Sa Face Généreuse, et d'en faire une source de bénéfice pour quiconque recherche Son agrément" a soutenu le Chercheur en théologie islamique, spécialiste de la doctrine ash'arite. Qui est d'avis que Dieu est Celui qui accorde le succès et guide vers le droit chemin.

CHEIKH THIAM