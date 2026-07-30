Face à une insécurité alimentaire qui s'aggrave dans plusieurs départements, le gouvernement a fait de la soudure sa priorité. En Conseil des ministres, il a ordonné la mobilisation des financements d'urgence, tout en donnant des instructions sur les préparatifs du Magal, la rentrée scolaire et les JOJ.

L'alerte est désormais officielle. Confronté à une dégradation de la situation alimentaire dans plusieurs régions, le gouvernement a décidé d'accélérer sa réponse. Réuni hier en Conseil des ministres, l'exécutif a fait de la période de soudure sa priorité immédiate, en ordonnant la mobilisation des financements nécessaires. C'est le Premier ministre Al Aminou Lo qui a ouvert ce chapitre. Présentant sa communication, il a rappelé « l'importance cruciale de la période de soudure, qui constitue un cap très stressant pour les populations et le bétail ». S'appuyant sur les dernières analyses du Cadre harmonisé, il a fait état d'« une dégradation significative de la situation alimentaire » marquée par « une importante population en insécurité alimentaire sévère » dans plusieurs départements, notamment Goudiry, Salémata, Bambey, Matam, Podor et Ranérou.

Face à cette situation, le chef du gouvernement a demandé au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de « mobiliser d'urgence l'intégralité des fonds nécessaires à la couverture des besoins financiers identifiés par le Plan national de réponses (PNR) », qualifié de « principal référentiel des interventions en matière de gestion des crises alimentaires, nutritionnelles et pastorales ».

Il a également invité « toutes les structures intervenant dans ce cadre à veiller à la mobilisation proactive et efficace de leurs mécanismes d'intervention », qu'il s'agisse du Fonds de solidarité nationale, du Commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience, du Conseil national de développement de la nutrition, de l'Opération de sauvegarde du bétail ou encore du Programme national de bourses de sécurité familiale. Un Conseil interministériel est annoncé dès la semaine prochaine pour évaluer la mise en œuvre de ces mesures.

Cette urgence sociale n'a pas éclipsé les autres priorités de l'État. À quatre jours du Grand Magal de Touba, le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé « l'impératif de prendre toutes les dispositions logistiques et sécuritaires requises pour un bon déroulement de la manifestation ». Il a demandé qu'« une attention particulière » soit accordée « à la sécurité et à la circulation routières » et a insisté sur « le suivi permanent des programmes et projets relatifs au développement durable de l'agglomération de Touba-Mbacké », notamment dans les domaines de l'hydraulique et de l'assainissement.

Le chef de l'État a ensuite tourné son attention vers l'école. Après avoir félicité les lauréats des examens, il a rappelé que « l'école est le socle de la République et le creuset fondamental de notre commune volonté de vivre ensemble ». Il a demandé « sans délai » une « évaluation globale de l'année scolaire 2025-2026 », l'engagement des « diligences nécessaires à l'orientation optimale des élèves et des nouveaux bacheliers », mais aussi « l'accélération des projets de constructions scolaires » et l'achèvement « à temps des chantiers universitaires ».

Le Premier ministre a, de son côté, attiré l'attention sur un autre signal préoccupant : « un tiers des jeunes âgés de 15 à 24 ans se trouve dans la situation de NEET (ni en emploi, ni en éducation, ni en formation) ». Pour éviter de nouveaux décrochages, il a prescrit « le recensement urgent » des élèves susceptibles de quitter le système éducatif après le CM2 ainsi que « la mobilisation des mécanismes de financement existants » pour assurer leur maintien à l'école. Il a également demandé une prise en charge rapide de la situation des 98 candidats empêchés de composer au baccalauréat en raison de difficultés liées à leur état civil.

À moins de trois mois des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, Bassirou Diomaye Faye a aussi demandé au gouvernement de « prendre toutes les mesures requises pour finaliser, dans les meilleurs délais, les travaux routiers et d'aménagement complémentaires liés aux Jeux ». Il a appelé à « la mobilisation des populations et l'implication des collectivités territoriales » afin de garantir « une meilleure appropriation des JOJ ».

Le Conseil des ministres s'est enfin penché sur le fonctionnement de l'administration. Après examen du rapport annuel du Médiateur de la République et de ceux de l'Observateur national des lieux de privation de liberté, le président de la République a demandé « de corriger les manquements signalés et d'appliquer les recommandations formulées », tout en insistant sur l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers et sur l'accélération du traitement des dossiers judiciaires en appel.

F. BA