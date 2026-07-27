Alors que le landerneau politique est en ébullition, « And Geusseum » annonce son 13e plan d'actions. Le 12e plan a enregistré des taux de participation oscillant entre 98 % et 100 % dans 40 hôpitaux et établissements publics de santé sur 46, 73 centres de santé sur 76 et plus de 1 000 postes de santé sur 1 300. L’intersyndicale entend intensifier la lutte.

Car, dit-elle, le Gouvernement refuse d'appliquer les accords résiduels conclus avec elle. En conséquence, aussitôt après le respect dû à la période du Grand Magal de Touba, l'ASAS And Geusseum décrète une grève totale de quarante-huit (48) heures, les jeudi 13 et vendredi 14 août 2026, en vue d'obtenir l'application intégrale des engagements souscrits par le Gouvernement.

Ce nouveau plan d'actions, selon la même source, marque également le lancement officiel de la rétention des données sanitaires et sociales à partir du 10 août 2026 jusqu'à nouvel ordre, ainsi que la poursuite du boycott des activités de supervision, de coordination et des interventions extramuros du Programme national de lutte contre la tuberculose.

« Devant la stratégie manifeste de pourrissement adoptée par le Gouvernement, dans une attitude de mépris à l'endroit des valeureux agents de la Santé et de l'Action sociale regroupés au sein de notre cartel syndical majoritaire et hégémonique, cette montée en puissance de la lutte constitue désormais la seule réponse appropriée », prévient And Geusseum. Qui rappelle que les travailleurs en grève ne sont pas tenus d'assurer les soins et les services durant les périodes de cessation de travail.

...And Geusseum indique qu’il incombe exclusivement à l'État, en sa qualité de garant ultime du droit à la santé et de la continuité du service public hospitalier, d'assurer à tout moment et en tout lieu la disponibilité de soins de qualité au bénéfice des populations. L’intersyndicale assure qu’elle s'est toujours acquittée, de manière volontaire et responsable, de ces obligations lors de ses précédents mouvements de grève, dans un constant souci d'humanisation de ses actions de lutte. A contrario, poursuit-elle, les travailleurs grévistes n'ont récolté que du mépris, des ponctions sur salaire et des menaces.

And Geusseum regrette que le Ministre de la Santé brille par son absence aux négociations et par son manque d'engagement manifeste dans la résolution d'une crise qui n'a que trop duré dans son secteur. « Le Directoire national adresse enfin ses chaleureuses félicitations et ses vifs encouragements à l'ensemble des camarades et sympathisants pour leur résilience, leur discipline et leur engagement indéfectible.

La victoire est à portée de main, malgré les manœuvres dilatoires du Gouvernement et son entreprise de désyndicalisation des agents, perceptible à travers les multiples actes qu'il pose contre les organisations syndicales en lutte. Tous mobilisés jusqu'à la satisfaction intégrale de la plateforme revendicative », lance l’intersyndicale.