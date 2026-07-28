Les autorités administratives et les services du Commerce de Podor ont procédé, avant-hier, à l’incinération de plus de dix tonnes de produits alimentaires, pharmaceutiques et autres marchandises jugées impropres à la consommation ou interdites de commercialisation.

Au total, plus de dix tonnes de marchandises retirées du circuit commercial ont été détruites. La valeur marchande des produits saisis est estimée à plus de 13 millions de francs CFA.

Les produits détruits sont composés essentiellement de denrées alimentaires avariées ou périmées, de boissons gazeuses en canettes et en bouteilles, de cigarettes importées illicitement, de produits pharmaceutiques, ainsi que de certains produits de quincaillerie, notamment de la peinture. Selon Serigne Modou Bousso Diouf, chef du Service départemental du Commerce de Podor, ces marchandises proviennent de diverses opérations de contrôle menées dans les marchés permanents, les boutiques et les marchés hebdomadaires du département.

« Ces produits ont été retirés du circuit de commercialisation parce qu’ils présentent un risque réel pour les consommateurs. Nous avons également saisi des produits vétérinaires dont la vente est strictement réservée aux points de distribution agréés. Lorsqu’ils sont retrouvés sur les marchés ordinaires, ils font systématiquement l’objet d’une saisie », a expliqué le responsable départemental.

Au-delà de la répression, le Service du Commerce mise également sur la prévention. Serigne Modou Bousso Diouf a ainsi invité les commerçants à faire preuve de davantage de vigilance dans l’approvisionnement et la distribution des produits destinés à la consommation. Il a également exhorté les populations à vérifier systématiquement les dates de péremption avant tout achat. « Les produits industriels expirés peuvent avoir de graves conséquences sur la santé. Les consommateurs doivent adopter le réflexe de contrôler les dates de validité afin d’éviter tout risque », a-t-il insisté.

Présent à la cérémonie, l’adjoint au préfet du département de Podor, Ousmane Sidibé, a salué le professionnalisme et la régularité des interventions du Service départemental du Commerce. Pour lui, cette importante saisie démontre l’engagement des agents à protéger les populations contre les dangers liés à la consommation de produits illicites ou impropres. « Retirer plus de dix tonnes de mauvais produits du marché est une performance qui mérite d’être saluée. C’est un travail essentiel pour la préservation de la santé publique », a déclaré l’autorité administrative, rappelant que l’État met à la disposition des services compétents les moyens nécessaires pour assurer la surveillance des marchés et des centres commerciaux.

Ousmane Sidibé a également rendu hommage aux sapeurs-pompiers pour leur implication dans la destruction sécurisée des marchandises saisies. Il a enfin appelé l’ensemble des acteurs administratifs, des élus locaux et des organisations communautaires à renforcer les actions de sensibilisation afin de lutter efficacement contre la commercialisation de produits impropres à la consommation.

À travers cette opération, les autorités de Podor réaffirment leur détermination à assainir le circuit commercial et à garantir une meilleure protection des consommateurs. Elles invitent les commerçants à respecter scrupuleusement la réglementation en vigueur et les citoyens à rester vigilants face aux produits qu’ils achètent et consomment.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE – SAINT-LOUIS