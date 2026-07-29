Trafic de stupéfiants

Les éléments de la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, relevant de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), ont procédé, le 20 juillet dernier, à l'interpellation de deux individus dans le village de Bambaranding, dans la région de Kédougou.

Selon les services de l'Ocrtis, l'opération a été déclenchée à la suite d'un renseignement opérationnel faisant état de l'existence présumée d'un réseau de trafic de drogue dans cette localité. Les deux suspects ont été arrêtés vers 20 heures. Les investigations menées par les enquêteurs ont permis d'établir qu'ils partageaient la même chambre, où ils auraient entreposé des produits destinés à la vente.

Lors de la perquisition, les policiers ont découvert 550 comprimés de Tramadol, 200 grammes de Kush en vrac ainsi que 127 cornets de Kush dissimulés dans la chambre occupée par les deux hommes. La fouille d'une case voisine, présentée par les enquêteurs comme un dépôt utilisé par les suspects, a conduit à la saisie de 1 500 comprimés supplémentaires de Tramadol et d'un bloc de 600 grammes de Kush.

Au total, l'opération a permis la saisie de 2 050 comprimés de Tramadol, 800 grammes de Kush en vrac et 127 cornets de Kush, selon le bilan communiqué par l'Ocrtis.

Les deux individus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention et trafic de produits psychotropes, vente illicite de médicaments, exercice illégal de la profession de pharmacien, ainsi que détention et trafic de Kush. À l'issue de leur garde à vue, ils ont été déférés devant le parquet compétent, où ils devront répondre des faits qui leur sont reprochés.