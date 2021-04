Pour apaiser le climat et explorer des pistes de solution, la jeunesse républicaine de Kanel a tenu un forum sur l’emploi des jeunes. Au cours de cette rencontre, selon une note parvenue à notre rédaction, il était question de débattre sur les questions liées à la problématique de la formation, l’auto-entrepreneuriat, le financement et le suivi des projets des jeunes, ainsi que la réalisation d’infrastructures de base dans cette localité du nord du pays.

"Une telle initiative vise à créer un espace de débat et de dialogue entre les différentes parties composantes des structures politiques, groupements d’intérêt économique, associations, de conseils et mouvements de jeunes du département. L’objectif est de créer un cadre de confrontation d’idées et de programmes afin de permettre aux citoyens de mieux comprendre le problème de l’emploi dans ce département et susciter une réflexion dans le but de dégager quelques pistes de solutions", a expliqué le coordinateur de la Convergence départementale des jeunes républicains (Cojer) de Kanel, Houdou Boubou Dia. Selon qui le département regorge de jeunes cadres et de porteurs de projet qui, s’ils bénéficient d’accompagnement, pourront, à coup sûr, décrocher un emploi.