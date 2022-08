Le département de Kanel a voté à 87 % pour la coalition du BBY, aux dernières Législatives. Un plébiscite qui place en bonne position les leaders locaux aux yeux du président Macky Sall. La jeunesse républicaine, dans sa position d’avant-gardiste, réclame les honneurs pour les acteurs qui ont œuvré pour la victoire de la liste présidentielle.

Comme à chaque élection, depuis 2009, le département de Kanel a encore prouvé son attachement au président Macky Sall, en accordant la voix de 43 332 électeurs qui avaient voté le jour du 31 juillet, à la liste Benno Bokk Yaakaar. Une fidélité bien trop importante aux yeux des jeunes républicains pour être tue, notamment en ces moments où la plupart des bastions du régime ont basculé dans l’opposition. Le point de presse organisé à cet effet, dans les locaux du Conseil départemental de Kanel, était l’occasion, pour ces jeunes, de remercier leur électorat.

‘’Merci aux 43 332 électeurs, soit presque 87 % des votes valablement exprimés et qui ont pesé sur la balance nationale, déclare Houdou Dia, Coordonnateur départemental de la Convergence des jeunes républicains/Kanel. 43 332 voix pour la coalition BBY, nonobstant les intempéries notées le jour du scrutin’’, poursuit-il.

L’heure de la récompense a sonné…

Brandissant les ‘’excellents’’ résultats obtenus grâce à la coordination du ministre de l’Éducation Mamadou Talla, les jeunes républicains s’arrogent la légitimité de s’adresser directement au président de la République. ‘’Monsieur le Président, le département de Kanel vous est resté fidèle depuis «Dekkal Ngor», en 2009. D’ailleurs, savez-vous que vous êtes le premier candidat qui a gagné un parti au pouvoir, et c’était en 2012 ? Pour rappel, vous avez gagné les 11 communes du département sur les 12 au premier et au second tour’’, rappelle le responsable des jeunes républicains.

Ce rappel historique de l’engagement des populations de Kanel, sous la houlette de leurs responsables politiques, n'est pas fortuit. Les jeunes demandent au chef de l’État, qui vient d’annoncer la future dissolution de son gouvernement, de récompenser les leaders ressortissants de leur département. ‘’Le département mérite tous les honneurs. Kanel a toutes les ressources humaines, matérielles et immatérielles capables, si elles sont valorisées et suffisamment exploitées, de provoquer son décollage en un temps record, sans parler de notre Dandé Mayoo et de notre Walo’’, fait-il savoir.

… les jeunes au pouvoir

Le combat pour la promotion des jeunes reste toujours d’actualité, pour ces militants de la mouvance présidentielle. Ils avaient, lors du meeting de clôture de la campagne électorale départementale, demandé à la constellation de leaders une meilleure présence dans les instances de décision. Ils ont déclaré à haute et intelligible voix qu’ils voudraient être aux affaires, car s’estimant suffisamment qualifiés pour cela. Selon toujours les camarades d’Ibrahima Sidiki Daff, la victoire dans le Kanel a été rendue possible grâce à l’apport des jeunes. ‘’Sans cette jeunesse, rien n’aurait été possible. Leur engagement a été sans faille et c’est notre première fierté’’, s’est félicité le jeune homme.

Le département et les réalisations du régime

L’aspect général du département de Kanel est loin d’être reluisant, comme souligné il y a quelques jours par une frange de la jeunesse du département. Mais pour celle qui est favorable au BBY, Macky Sall n’a pas été avare en réalisations dans leur département. Houdou soutient que la liste des réalisations est longue : ‘’Le Programme de formation école-entreprise (PF2E), les financements de la Der, l’électricité dans le Dandé Mayoo, le district de Hamady Hounare, le Sipa etc.’’, énumère l’homme qui préside aux destinées de la Cojer départementale de Kanel.

Djiby Ba