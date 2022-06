Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a visité, hier, les zones inondables de Kaolack. Il a annoncé que les ouvrages entamés commencent à produire des résultats positifs.

Kaolack a reçu, hier, la visite du ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam. Il était en tournée de prospection dans les zones inondables. Il a été accueilli par les autorités locales et l’équipe municipale. La visite a concerné Thioffack, qui est un bas-fond où, dit le ministre, dans le cadre de la collaboration entre la mairie et les services de l’Etat, un bassin sommaire a été réalisé. Il a annoncé qu’il y a un dispositif de pompage par la brigade nationale des sapeurs-pompiers qui est déjà mis en place pour soulager les populations. Après cela, il a été à Khakhoum qui, selon lui, enregistrait des inondations chaque année, mais deux bassins y ont été réalisés et un dispositif de drainage des eaux y a été mis en place.

‘’C’est un projet important de plus de 15 milliards F CFA qui a été réalisé, comprenant les deux bassins visités, mais en même temps un collecteur de plus de 9 km et le reprofilage de la bande d’Aousou. Les travaux sont en cours, mais même avec le niveau d’exécution que nous avons constaté déjà en 2021, du témoignage des habitants de ce quartier, ils n’ont pas connu d’inondations. Ce qui était le cas pendant plus de 30 ans. Ces ouvrages ont commencé à produire des résultats et à améliorer sensiblement cette zone pour la sortir hors d’eau’’, dit le ministre. Après cette étape, cap sur les Parcelles-Assainies. Sur ce site, il a rappelé que c’est une zone endémique. Le problème qui se pose, c’est qu’il y a un dispositif de pompage de la BMSP qui envoie l’eau vers la route nationale et qui doit de façon gravitaire être drainée pour aller vers la mer.

La question qu’il faut régler, constate le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam, c’est qu’il y a des lotissements dans une zone non aedificandi. Il a demandé aux autorités territoriales et administratives de travailler pour voir comment désaffecter cette zone et annulé les lotissements. ‘’C’est ce qui, à terme, va pouvoir régler de façon durable la question. Il se pose aussi la question des projets qui sont de l’autre côté et cette situation a amené que des buses ont été bouchées et qui empêchent l’écoulement gravitaire des eaux’’.

Ça aussi, ce sont des solutions que les techniciens doivent étudier pour voir est-ce que la solution c’est d’abandonner ces projets ou bien de les accompagner avec un réseau d’assainissement efficace qui pourra permettre de drainer les eaux jusqu’à la mer. Au total, des projets qui sont en cours ont produit des résultats. Pour les sites qui vont connaitre des inondations, un dispositif est déjà mis en place par la brigade nationale des sapeurs-pompiers pour soulager les populations, en cas de forte pluie’’, témoigne le ministre.

L’adjointe au maire chargée de l’assainissement, Madjiguène Diouf, apprécie cette visite à sa juste valeur.

AIDA DIENE