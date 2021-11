La démission de la tête de liste proportionnelle de la coalition Wallu Sénégal pour les élections municipales du 23 janvier 2022 à Diourbel, remet au-devant de l’actualité l’équation de la transhumance. Le président de la fédération PDS demande au législateur de voter une loi qui prive le transhumant, pour une durée de cinq années, de ses droits civiques et politiques.

S’il ne tenait qu’au président du Conseil départemental de Diourbel, la transhumance politique serait réprimée au Sénégal. Mécontent de l’attitude de la tête de liste proportionnelle de la grande coalition Wallu Sénégal, Khadim Guèye demande au législateur de changer les textes. ‘’Le Sénégal devrait dépasser ça. On aurait dû avoir véritablement des investitures apaisées qui passeraient inaperçues. Mais ce n’est pas le cas. La faute à qui ? Est-ce qu’elle est à l’opposition ? La faute est à un Etat qui confond l’Etat et le parti. Qui pense que l’Etat, c’est le parti et le parti c’est l’Etat. C’est ça le problème au Sénégal. Je serais très content si un jour un président prenait la décision de dire qu’à chaque fois que quelqu’un déserte son parti, on le prive de ses droits civiques et politiques pendant cinq ans’’, propose-t-il.

Il pense qu’ainsi, ‘’tout le monde va suivre. La transhumance retarde le développement de notre pays, parce que ceux qui le font sont des gens qui ne croient pas au développement du pays, mais qui veulent se remplir les poches, leur ventre. Ils donnent un mauvais exemple aux jeunes aussi en faisant ces désertions, ces transhumances à gauche, à droite des ministres, des directeurs généraux. Tout ça, c’est assez dégoutant. Au Sénégal, il faut qu’on arrête ces genres de chose’’.

Le président de la fédération PDS se dit dégoûté

Réagissant à la démission de Malao Ba désormais ex-tête de liste proportionnelle de la grande coalition Wallu Sénégal dans la commune de Diourbel, Khadim Guèye, Président de la fédération PDS du département de Diourbel, dit être dégoûté. ‘’Nous sommes déçus et dégoûtés. Mais nous ne sommes pas surpris. Pourquoi ne sommes-nous pas surpris ? Parce que le PDS n’est jamais surpris de tels comportements. Ces genres de déserteurs, le PDS connaît cette situation depuis 1974, date de sa création. Samedi dernier, il était dans une réunion à une assemblée générale des investis. Il a assisté à cette réunion et je dois vous dire qu’il n’y a aucun différend entre les militants du PDS et lui, encore moins avec moi. Il n’y a eu aucun différend politique avec lui, parce que les gens ont eu la générosité de renoncer pour le laisser conduire la tête de liste proportionnelle’’.

Ce départ, pour Khadim Guèye, est ‘’un manque d’éthique aussi bien de la part du déserteur que de la part de sa nouvelle famille. S’il avait quitté avant les investitures, on aurait compris. Les électeurs de Diourbel apprécieront ce comportement. Sa sélection comme tête de liste proportionnelle a été très démocratique. Il y avait quatre candidats et les trois avaient renoncé parce que simplement, il était le plus âgé, mais il n’était pas le plus légitime sur le plan politique. Nous n’avons pas reçu une démission écrite. Maintenant, il reste à voir quelles sont les procédures juridiques qui sont offertes à la coalition WaIlu. Et on les exploitera au mieux’’, prévient-il.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)