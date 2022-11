L’ajointe au gouverneur de la région de Kolda chargée du développement, Marème Hann Kouyaté, a plaidé pour la facilitation de l’accès des femmes aux financements, afin d’être plus compétitives sur les marchés locaux et internationaux. "Les femmes s’activent dans le domaine économique, que ce soit dans le secteur agricole ou de l’élevage, mais elles rencontrent beaucoup de difficultés pour accéder aux financements qu’il faut régler, afin de leur permettre d’être beaucoup plus compétitives sur le marché tant national qu’international", a-t-elle déclaré. Marème Hann Kouyaté s’entretenait, mercredi, avec des journalistes à l’issue d’un forum de sensibilisation et de plaidoyer pour l’accès des femmes de Kolda aux marchés. Elle a souligné, pour le déplorer, que "la région de Kolda regorge d’énormes potentialités et de ressources naturelles, mais pas beaucoup d’unités industrielles d’envergure permettant de transformer ces produits locaux".

...Elle a salué "les initiatives de l’État et celles de ses partenaires au développement visant à valoriser davantage nos produits locaux, en permettant aux femmes entrepreneures de les transformer et les exporter vers le marché international". "C’est pourquoi nous encourageons les initiatives qui sont en train d’être menées par les partenaires au développement tels que Far et d’autres programmes qui sont très actifs dans ce domaine pour permettre à la femme de sortir de la pauvreté", a-t-il dit. La directrice du Centre départemental d’assistance et de formation pour la femme (Cedaf), Danielle Bassène, a, de son côté, déclaré que "dans les cadres ruraux en particulier, le problème est d’autant plus crucial que sans les décideurs et les porteurs de voix influentes des solutions ne peuvent être envisagées".

"C’est ce qui justifie, a-t-elle ajouté, l’organisation de cette campagne de plaidoyer et de sensibilisation sur l’accès aux marchés par l’Alliance des initiatives solidaires pour la femme et l’enfant, qui polarise des organisations socioéconomiques de femmes". "Il nous faut une forte mobilisation de tous les décideurs et des acteurs au développement pour rendre autonomes les femmes, en réduisant les obstacles qui les empêchent de réaliser leur plein potentiel notamment les rapports de genre, le faible leadership, le pouvoir de décision et de contrôle sur les ressources…", a-t-elle dit.