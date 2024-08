Le guide religieux de Saré Mamady fait du reboisement sa priorité. Il a mobilisé les populations de la zone et les agents des eaux et forêts pour planter plus de 300 manguiers, ce week-end. C’est dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de l’arbre et de la lutte contre le changement climatique.

Pour préserver et restaurer les écosystèmes et renforcer la résilience des communautés, le guide religieux de Saré Mamady s’est engagé à jouer sa partition, afin de relever le taux de couverture végétale du pays. Une manière pour lui d’accompagner la vision de l’État du Sénégal qui a fait du reboisement une priorité nationale en vue de lutter contre le changement climatique et améliorer les conditions de vie de sa population. ‘’Nous devons pouvoir planter pour sauver l’environnement de notre pays. C’est aussi une façon pour moi de répondre à l’appel du président de la République Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’arbre’’, a expliqué le guide religieux de Saré Mamady.

Selon chérif Al Haiba Aidara, ‘’pour gagner le pari de la réussite du reboisement des arbres’’, il faudrait nécessairement s’appuyer sur les agents des eaux et forêts. ‘’C’est la raison pour laquelle, dit-il, les agents du service des eaux et forêts nous ont rejoints pour aider à réussir cette journée de reboisement’’. Chérif est également revenu sur le bilan de cette journée avec ‘’plus de 300 pieds de manguiers’’ plantés et ‘’qui seront entretenus et suivis’’. Sur ce plan, le guide religieux tient à rassurer : ‘’Nous pourrons faire le suivi et l’entretien, car nous avons un mini-forage à l’intérieur du périmètre de deux hectares. Nous avons aussi les ressources humaines qu’il faut pour assurer l’arrosage, l’entretien et le suivi. Donc, il n’y a aucun risque pour ces plants que nous avons repiqués aujourd’hui.’’

Le chef de la brigade forestière de Dioulacolon a, pour sa part, salué l’engagement du chef religieux et souligné l’importance du suivi. ‘’Nous remercions le khalife général de Saré Mamady d’avoir initié cette journée, afin de restaurer l’écosystème et de reverdir la forêt de son village. Nous avons constaté qu’il a l’ambition d’accompagner la politique du chef de l’État le président Bassirou Diomaye Faye, qui a appelé tous les citoyens à faire du reboisement leur priorité dans leurs zones’’, a expliqué Cheikh Tidiane Sène.

Selon lui, ‘’ces campagnes de reboisement permettront à notre pays d’améliorer sa couverture forestière dans les années à venir’’.

NFALY MANSALY