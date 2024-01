Les rideaux sont tombés sur la 50e édition de la Ziarra annuelle de Saré Mamady. Une cité religieuse située à 9 km de Kolda. Durant 48 heures, les guides religieux et les fidèles venus du Sénégal et de la sous-région ont formulé des prières pour une élection présidentielle paisible et un Sénégal de paix, uni et prospère.

Située à 9 km de Kolda, Saré Mamady, une cité religieuse, était le point de convergence de guides religieux, de disciples et d’autorités administratives venus du Sénégal et de la sous-région. C'était à l’occasion de la 50e édition de la Ziarra de cette localité. Elle s’est déroulée dans une grande ferveur. Le Saint Coran a été lu dans son entièreté et plus d’un million de ‘’Salatoul Fatiha’’ récités, afin de prier pour la stabilité et la cohésion sociale au Sénégal.

‘’Cette année, nous sommes très fiers de célébrer cette 50e édition avec l’ensemble des communautés religieuses, remercier tous les chefs de service et l’ensemble des autorités administratives de mon pays, sans oublier le président de la République Macky Sall, tous, ils se sont impliqués pour la réussite de cet événement religieux’’, s’est félicité le khalife général de Saré Mamady.

Chérif Al Haiba Aidara a fait savoir qu’ils ont prié pour un Sénégal de paix, de stabilité, de prospérité et de cohésion sociale. ‘’Car nous savons tous que sans la paix, il ne peut y avoir point de développement dans un pays’’. Le khalife général de préciser que la paix se résume en cinq mots. Il s’agit pour lui, de ‘’la solidarité humaine, la cohésion sociale, le respect de son concitoyen, la sollicitude et la droiture. Si toutes ces conditions sont réunies, il ne peut y avoir de guerre’’.

À la tête d’une délégation, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le professeur Moussa Baldé, venu représenter le gouvernement du Sénégal, a sollicité des prières pour une élection présidentielle apaisée. ‘’Le Sénégal est un pays de paix. Et c’est dans la paix que nous pouvons avoir un développement et une émergence. Nous avons vécu pendant 12 ans dans la paix. Donc, il faut féliciter le président de la République Macky Sall, pour avoir réussi ce pari et permis à l’État de fonctionner et d’avancer dans la paix et la concorde’’, s’est réjoui Moussa Baldé.

À quelques semaines de l’élection présidentielle du 25 février 2024, il a lancé un appel à l’endroit de tous les guides religieux pour qu’ils formulent des prières pour qu’au lendemain du scrutin, que tout le monde reprenne ses occupations.

NFALY MANSALY