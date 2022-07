La campagne électorale bat son plein dans le département de Mbour. Dans cette zone très politique de la Petite Côte, les deux coalitions que sont Yewwi Askan Wi (Yaw) et Wallu Sénégal ont uni leurs forces pour conquérir la voix des Mbourois pour les quatre députés réservés au département dans la prochaine législature. Ils ont déclaré leur objectif de prendre d’assaut l’hémicycle au soir du 31 juillet.

L’intercoalition Yaw-Wallu a décliné ses objectifs, dans cette campagne électorale qui va aboutir à la mise en place de la 14e législature de notre pays. Selon Mamadou Lamine Djaïté, tête de liste de cette intercoalition, ces joutes électorales sont un moyen de freiner les potentielles envies de troisième mandat du président Macky Sall. Lors d’une interview exclusive qu’il a accordée à ‘’EnQuête’’, le candidat de l’intercoalition renseigne : ‘’Notre grand défi est de reprendre l’Assemblée nationale pour mettre un frein à tout ce processus que nous suivons depuis un bon bout de temps, qui consiste à mettre dans la tête des Sénégalais que la troisième candidature du président Macky Sall est faisable.’’

Dans le même sillage, il considère que ces élections seront, également, déterminantes pour redorer le blason de l’Assemblée nationale et lui redonner son rang d’institution forte et souveraine au service des Sénégalais. C’est pour cette raison, dit-il, que l’intercoalition travaille dans le porte-à-porte, ‘’pour expliquer aux citoyens sénégalais l’intérêt de ces élections et le rôle majeur que nous devons jouer pour reprendre l’Assemblée nationale et donner toute la souveraineté au peuple sénégalais, pour qu’on puisse enfin vivre avec une Assemblée responsable, qui sera à l’hémicycle pour le peuple sénégalais et non pour un chef de l’État ou un chef de parti’’.

Dans ce sens, Mamadou Lamine Djaïté estime que l’intercoalition dont il est la tête de liste dispose d’arguments valables à faire valoir dans ces joutes. ‘’Nous ne manquons pas d’arguments, parce que nous venons tout fraichement des élections municipales qui constituent un test majeur face à l’adversaire BBY et les Sénégalais se sont largement exprimés. Nous avons vu qu’aujourd’hui, le pouvoir a perdu la majorité des Sénégalais’’, assure le coordonnateur départemental du Pastef.

Avant de poursuivre : ‘’D’ailleurs, c’est ce qui a entraîné toutes ces conséquences que nous avons vécu pendant ce processus électoral qui a consisté à bloquer certaines listes et candidatures, et à amputer la liste de Yaw de ses titulaires sur la liste nationale. Cela est un recul démocratique que nous regrettons.’’

Dans la même dynamique, il soutient que ‘’les Sénégalais sont maintenant convaincus que l’Assemblée nationale n’a pas joué son rôle dans la 12e et la 13e législature. Ce qui fait que, pendant 10 ans, nous avons souffert des errements de cette Assemblée et que nous promettons de redorer son blason, si les Sénégalais nous accordent cette possibilité de travailler à satisfaire leurs attentes’’.