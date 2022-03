Pour les prochaines élections législatives de juillet prochain et celle de la Présidentielle en 2024, le président du mouvement Pass-Pass y prendra part. Mohamed Ben Diop a fait part de son projet de société hier.

Alors que le débat sur le parrainage fait rage, Mohamed Ben Diop a annoncé sa candidature pour les prochaines élections locales de juillet prochain et de la Présidentielle de 2024. Le président du mouvement Pass-Pass l’a annoncé hier. Il veut que les Sénégalais retrouvent leur foi en leur pays, en ses institutions, ainsi qu’à leur système, en se mettant sur leur chemin du travail, de la croyance et de la persévérance. ‘’Notre souhait, avant la Présidentielle, est d’avoir une majorité à l’Assemblée, pour imposer au gouvernement actuel une cohabitation et porter le projet de société que nous avons pour le Sénégal. Nous sommes des Sénégalais et nous devrons œuvrer pour le développement de notre pays. Cela ne peut pas passer par personne d’autre que les fils de ce pays. C’est à nous de relever ce défi’’, indique M. Diop.

Le candidat dit avoir sillonné une partie du pays pour se faire connaitre, dans le but de tisser des relations sincères avec toutes les entités du Sénégal, avant le démarrage de la campagne électorale. Qu’en sus de cela, son Bureau politique a entamé dernièrement une tournée nationale pour s’adresser aux Sénégalais et comprendre les enjeux, les attentes de la population. ‘’Il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce pays. C’est ce qui ressort de notre tournée. On ne peut pas développer un pays dont 70 % de ses importations sont des denrées de première nécessité.

Dans ce cadre, on peut plus parler d’industrie et quel que soit le projet qu’on a pour le secteur qui porte l’économie. Il y a beaucoup de choses à améliorer sur le plan économique, la position du pays vis-à-vis de l’Afrique et du monde. Il faudra aussi qu’on croie en nos compétences pour s’en sortir. Aujourd’hui, le Sénégal devrait être indépendant dans plusieurs domaines, dont l’eau et l’alimentation. Mais, malheureusement, nous sommes actuellement enfermés dans un cercle vicieux, avec les mêmes personnes qui tournent toujours autour. L’heure est à la rupture et c’est ce qui explique notre entrée en politique’’, renseigne M. Diop.

Agé de 46 ans, Mohamed Ben Diop est un consultant international en administration des systèmes informatiques. Ingénieur financier, il est titulaire d’un double MBA en management, risque et contrôle de l’université de Paris Dauphine et d’un autre MBA en droit des affaires et fiscalité des entreprises. Il a aussi un DESS en ingénierie financière au Sénégal, une Maitrise en audit financier et comptable. Il capitalise plus de 23 années d’expérience dans le monde et au niveau national.

CHEIKH THIAM