La coalition Benno Bokk Yaakaar fait bloc dernier Amadou Ba, dans la bataille du 31 juillet 2022. Hier, ce dernier a souhaité que le Comité électoral des Parcelles-Assainies soit consensuel et que toutes les sensibilités s’y retrouvent. L’objectif, c’est de conquérir non seulement la commune des Parcelles-Assainies, mais aussi le département de Dakar.

Hier, lors de l’installation du Comité électoral des Parcelles-Assainies, Amadou Ba a demandé aux membres de BBY de taire leurs divergences et de consolider leurs liens, pour décrocher le maximum de sièges à l'Assemblée nationale, à l'issue des élections législatives qui se profilent à l’horizon. ‘’Il faut que l’on assure la mission que le président de la République nous a confiée. C’est pour cela que je veux que tout le monde fasse partie du comité électoral, comme ce fut le cas en 2019, tout en tenant compte des nouveaux. Ces derniers ont leur place ici. Nous sommes une famille, nous devons rester une famille et gagner pour le président Macky Sall’’, a déclaré Amadou Ba dans une salle qui a refusé du monde où il y avait, entre autres, les représentants de l’APR et ceux de tous ses alliés.

‘’Les personnes qui restent chez elles et qui ne font pas de la politique sont mille fois plus nombreuses. Elles veillent sur notre comportement envers nos alliés. Si nous parlons d’une même voix, elles nous feront confiance’’, a ajouté l’ancien argentier de l’État.

En effet, Amadou Ba souhaite que la commune des Parcelles-Assainies soit citée en exemple. Lui qui invite les membres de BBY à s'engager, dans les plus brefs délais, dans la bataille de Dakar, estime que, pour arriver à ses fins, il faut impérativement gagner les Parcelles-Assainies. ‘’Dans les prochains jours, nous descendrons dans toutes les unités (localités) pour sensibiliser et discuter avec toutes les populations. Nous allons vers les élections, il ne faut pas attendre. Nous n’avons plus de temps à perdre. Pour gagner Dakar, il faut gagner les Parcelles-Assainies’’, a martelé Amadou Ba.

D’ailleurs, il a informé avoir‘’pêché’’ de grands leaders politiques et des personnes très influentes dont le lutteur le plus populaire des Parcelles-Assainies.

Mbaye Ndiaye : ‘’La politique doit se faire dans la paix’’

Ensuite, il est revenu sur le cas de l’ex-maire des Parcelles-Assainies. ‘’En 2019, c’est moi qui avais demandé au président à ce qu’on laisse la mairie à Moussa Sy. En 2022, j’ai dit que même si le monde s’écroulait, il n’y aurait pas de changement de position. On est allé aux élections, la volonté de Dieu s’est imposée. Il continue de soutenir le président Macky Sall. Donc, il a sa place au cœur de notre dispositif’’, a-t-il relaté. ‘’Que celui qui prêtant être mon ami ne vienne pas me dire du mal de Moussa Sy, parce que je lui prêterai la mauvaise oreille’’, a prévenu Amadou Ba.

A Augustin Tine qui est choisi par Macky Sall pour diriger la commission du département de Dakar, M. Ba a témoigné sa volonté de parvenir à une victoire éclatante. ‘’Je dis à Augustin que je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour une belle victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar’’, a-t-il dit au superviseur.

‘’Nous nous sommes mobilisés pour gagner et nous allons gagner’’, renchérit Mbaye Ndiaye qui n’a pas manqué de tirer sur les membres de Yewwi Askan Wi, leur demandant de se soumettre à la loi. ‘’Nous sommes dans un pays de droit. Là, il faut qu’on sache qui respecte la loi et qui est hors-la-loi. Le Sénégal a deux camps, à l’état actuel. C’est le camp de la vérité, de la démocratie et le camp du je-m'en-foutisme. Mais le je-m'en-foutisme, ça ne rentre dans aucune démocratie et ça ne donne pas de résultats probants’’, dit-il.

Cependant, il lance un appel à l’apaisement de la tension politique. ‘’Nous devons nous unir pour le bien du pays. La politique doit se faire dans la paix, la tranquillité et la sérénité. Vous savez de quoi je parle. Le Sénégal est un et indivisible. Nous devons nous respecter les uns les autres, mais aussi respecter la loi, que la décision de justice nous arrange ou pas’’, a-t-il soutenu.