Maitre Moussa Diop quitte Yewwi Akan Wi, dénonçant ‘’l'esprit partisan, ségrégationniste et revanchard sur fond de calculs politiciens’’. Il estime que, lors des investitures en vue des prochaines Législatives, de hautes personnalités politiques ayant fait leurs preuves ont été mises à l'écart.

C’est officiel ! Le divorce est acté entre Me Moussa Diop et la coalition Yewwi Askan Wi. Après une mésentente née des investitures pour les élections législatives à venir, le président du parti AG/Jotna a annoncé, ce samedi, avoir quitté le navire de Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Cie. ’’AG/Jotna a pris toutes ses responsabilités pour officialiser sa sortie de la coalition Yewwi Askan Wi’’, a-t-il fait savoir devant la presse, condamnant ‘’une forfaiture politicienne et des règlements de comptes envers des leaders respectables’’.

En effet, d’après lui, il y a une mise à l'écart des critères liés à la compétence, au profil des leaders et à l'engagement patriotique, au détriment d'intérêts partisans et du copinage. ‘’Lors des investitures en vue des élections législatives du 31 juillet 2022, les critères pour les investitures basées le profil et l’expertise en vue de mettre les femmes et hommes qu'il faut à la place qu'il faut ont été purement et simplement vendangés contre l'esprit partisan, ségrégationniste et revanchard sur fond de calculs politiciens’’.

Voilà donc, selon lui, ce qui a conduit à la mise à l'écart de personnalités politiques ayant fait leurs preuves, au profit d'étudiants mineurs au sens de la loi sur la députation.

Mais aussi, il note que ceci a conduit à des ‘’bricolages désastreux’’ sur le rejet de la liste nationale des titulaires de la coalition, à la suite d'’’une procédure violant les règles les plus élémentaires de la transparence’’.

Maitre Moussa Diop de poursuivre : ‘’Aucune réunion d'explication ou d'apaisement avec les leaders indignés par cette pratique d'un autre temps n'a encore été convoquée, signe du mépris total de ceux qui se voient déjà assis sur le fauteuil de la magistrature suprême, en traitant publiquement leurs pairs plus outillés intellectuellement et moralement qu'eux de ’daw lakhou’.

Ainsi, d’après lui, les auteurs de cette liste ont ‘’trahi’’ l'esprit et la lettre des statuts de Yewwi Askan Wi, ce que la justice divine d'abord, humaine ensuite n'auraient pas laissé passer. ‘’Ces manœuvres malsaines au sein de la coalition de la part d'un petit groupe composé de Taxawu, du Pastef et du Pur ont fini d'installer un sérieux doute sur la capacité de leurs leaders à gérer un processus électoral avec ses exigences judiciaires et à satisfaire les attentes légitimes du peuple sénégalais qui ont pour noms l'équité, le mérite, la justice et la compétence’’, a pesté Me Diop.

Le 7 septembre 2021, Yewwi Askan Wi, composée de formations politiques d'’’égale dignité’’, avec pour seul et unique objectif de proposer aux Sénégalais un projet politique alternatif de rupture, voyait le jour en mettant en exergue une profession de foi basée sur son ‘’profond attachement’’ à la justice, à la paix, aux Droits de l'homme, au respect de la démocratie, à des élections libres, démocratiques et transparentes, à la promotion d'institutions fortes, notamment une justice indépendante et une Assemblée nationale représentative et souveraine contrôlant l'action du gouvernement.

Pour Me Moussa Diop, ‘’l'énorme espoir né au sortir des élections locales du 23 janvier 2022 ne tardera pas à se déliter, face à des comportements antidémocratiques, non-transparents et teintés d'ostracisme de la part d'un clan de rentiers de la politique politicienne et aux agendas politiques bien cachés’’.