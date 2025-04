Hier, dans un communiqué, la coalition Diomaye Président, par la voix de sa présidente, Dr Aïssatou Mbodj, a présenté une note de résolution de synthèse à l’opinion publique nationale et internationale et a réaffirmé sa participation au dialogue national du 28 mai prochain.

La note de résolution de synthèse unique publiée hier par la coalition Diomaye a mis en avant cinq points importants. En effet, la présidente Aïssatou Mbodj a, dans un premier temps, dressé un bilan et souligné un progrès avec effectivement des avancées structurelles majeures. Dans ce sens, la coalition a salué les avancées structurelles enregistrées en un an sous la houlette du Pr Bassirou Diomaye Faye et de son gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko. Il s’agit donc de la lutte vigoureuse contre la corruption et l’impunité, incarnée par les actions du Pool Judiciaire Financier (292 dossiers traités, 262 interpellations, 15 milliards FCFA récupérés et plus de 135 milliards FCFA de biens saisis). Il y a la relance économique et la priorité donnée à l’emploi, à la suite de la tenue de la 4ᵉ Conférence sociale sur l’emploi et l’employabilité au CICAD, consacrant l’urgence nationale de l’insertion des jeunes. Mais aussi le renforcement de la souveraineté judiciaire, l’assainissement de la gestion publique et la consolidation de l’État de droit.

S’en est suivie, comme avancées d’après la coalition : la redevabilité et l’assise démocratique. En effet, conformément à la décision du Conseil constitutionnel, la coalition rappelle l’exclusion des crimes de torture et des atteintes à l’intégrité physique du champ de l’amnistie, garantissant que ces graves infractions ne peuvent bénéficier d’aucune mesure de clémence. À cet effet, elle réaffirme la reddition des comptes comme une exigence irréversible, appelant à l’application scrupuleuse des recommandations de la Cour des comptes et à la mise en œuvre transparente des décisions judiciaires.

Toujours selon la note, la coalition a invité l’ensemble des acteurs économiques, syndicaux et institutionnels à faire preuve de patriotisme, exigeant ainsi de soutenir fermement les réformes structurelles et de s’abstenir de tout acte susceptible de fragiliser l’intérêt général. Les militants, sympathisants et responsables territoriaux ont été encouragés à intensifier la mobilisation populaire : organiser des campagnes d’explication des réformes et mettre en place des plateformes citoyennes de suivi et de dialogue, poursuit la coalition.

Elle boucle sa note en renouvelant son soutien indéfectible au tandem Diomaye–Sonko, ainsi qu’à la Pr Aïssatou Mbodj, garants du cap 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Elle condamne, par la même occasion, toute tentative de désinformation ou de sabotage politique, en assurant qu’aucune manœuvre n’ébranlera la marche irréversible du projet national « Jub, Jubbal, Jubbanti ».

Dans cette dynamique, la coalition a réaffirmé son engagement à participer activement au dialogue national du 28 mai 2025, afin d’affiner les perspectives d’avenir et de renforcer les alliances autour de la transformation profonde du Sénégal. Elle indique qu’elle mettra en place une veille stratégique et populaire continue en vue de garantir le suivi et l’évaluation des réformes, et veillera à la diffusion régulière des indicateurs de progrès auprès de toutes les parties prenantes.

Thécia P. Nyomba Ekomie