Le ‘’Nemeeku Tour’’ d’Ousmane Sonko fait encore parler dans le département. La caravane du leader de Pastef est passée dans plusieurs communes du département de Mbour, pour ouvrir sa tournée nationale. À Ndiaganiao, la mairesse a estimé que la présence du leader de l’opposition est un non-événement.

Le Dr Téning Sène ne donne pas trop d’importance à la tournée que le président de Pastef est en train d’effectuer dans le département de Mbour. Cette phase de la Petite Côte initiée en ouverture d’une tournée nationale pour rencontrer les populations rurales, ainsi que les chefs religieux et responsables coutumiers des profondeurs du Sénégal. C’est dans ce cadre que la caravane de Sonko a fait l’étape de la commune de Ndiaganiao, l’une des deux communes dirigées par des femmes, à part Joal de Sophie Siby où un escadron de gendarmes avait réservé au leader de l’opposition un accueil qui est resté gravé dans l’histoire politique du Sénégal.

Une étape qui a été effectuée ce week-end, mais qui n’a pas ébranlé l’édile de la commune qui semble plus sereine et droite dans ses bottes. ‘’Pour moi, la venue d’Ousmane Sonko à Ndiaganiao n’est pas un événement. Ousmane Sonko est un citoyen sénégalais. Et bien qu’il fasse de la politique, il a le droit d’aller où il veut. Mais il doit comprendre que Ndiaganiao à un propriétaire’’, a fait savoir la mairesse de Ndiaganiao.

À en croire le Dr Téning Sène, ‘’Ndiaganiao est acquis à une cause. Ici, c’est le président Macky Sall qui en est le propriétaire. C’est Benno Bokk Yaakaar qui est là’’.

Très en verve, la directrice de l’Agence nationale de l’aquaculture rappelle que la coalition présidentielle est sortie victorieuse des deux dernières élections, successivement, dans cette commune. ‘’On est allé aux élections locales, ils ont perdu avec une différence de plus de 4 000 voix. On est revenu aux Législatives, on les a battus. Donc, c’est très clair maintenant que c’est BBY qui est propriétaire de la zone. C’est déjà acquis’’, a assuré Madame le Maire.

Elle estime que malgré cette suprématie affirmée de la coalition présidentielle dans sa commune, ‘’Ousmane Sonko a le droit de se promener et de se pavaner. Je peux même dire qu’il fait du tourisme, parce que le département est une zone touristique. Donc, s’il vient ici pour traîner partout, on peut considérer qu’il est en train de faire du tourisme’’, a-t-elle soutenu.

‘’D’ailleurs, poursuit-elle, il contribue à la promotion du tourisme dans le département de Mbour. Personne ne le lui interdit, mais qu’il comprenne qu’il est dans une zone qui appartient à quelqu’un d’autre’’, a poursuivi le Dr Téning Sène.

Lors de cette étape, certains villages qui étaient prévus n’ont pu être visités par la caravane de Sonko. Ainsi, les partisans de la mairesse développent la thèse du fiasco, puisque, selon eux, ‘’les chefs de ces villages ont tout simplement décliné la visite du leader de Pastef, à la dernière minute’’. Ils déclarent que le leader de Pastef ‘’est juste impopulaire dans cette contrée et n’a pas eu une grande affluence, lors de son passage dans la commune de Ndiaganiao’’.

Joint par téléphone, le responsable départemental de Pastef a brandi l’argument du temps, pour rejeter d’un revers de la main de telles allégations. Selon le docteur Mamadou Lamine Djayté, ‘’il avait commencé à faire nuit et on devait revoir notre itinéraire très ambitieux. La commune de Ndiaganiao compte près de 17 villages et le temps ne nous permettait plus de passer sur toutes les étapes’’.

