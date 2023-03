Des membres qui se disent fondateurs du parti Pastef déclarent être déçus par la mutation actuelle dudit parti. Ils ont procédé, hier, au lancement officiel du mouvement dénommé Rassemblement des patriotes du Sénégal.

Serait-on en face d’une dissolution du parti Pastef/Les patriotes ? Hier, face à la presse, certains membres, qui affirment faire partie des fondateurs de ce parti, ont lancé un nouveau mouvement. Il est dirigé par le coordinateur du Front pour le départ de Macky Sall, Cheikh Ahmed Tidiane Sall.

Face à la presse à Dakar, ils ont confirmé leur fin de compagnonnage avec Ousmane Sonko et ont lancé officiellement leur mouvement dénommé Rassemblement des patriotes du Sénégal. "Nous sommes plusieurs membres fondateurs du Pastef qui sommes déçus du comportement d’Ousmane Sonko. En effet, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et il est évident que depuis l'éclatement de l'affaire Sweet Beauté, il est dans une stratégie qui consiste à déplacer ses problèmes personnels dans la sphère politique en leur conférant des relents politiques factices", déplore M. Sall.

Dans la même veine, il indique que ‘’l'affaire Mame Mbaye Niang est venue confirmer définitivement qu’Ousmane utilise son rôle d'homme politique afin de se disculper de la justice où il est attrait pour diffamation. Fort de ce constat et malgré leur présence dans l'opposition, dit-il, il est de leur devoir de tirer la sonnette d'alarme face à la montée des périls qui pourrait conduire le pays vers des lendemains incertains. Les membres du Rassemblement des patriotes du Sénégal appellent tous les patriotes d'ici et d'ailleurs à s'ériger en bouclier autour de la République qui est commune et à sécuriser leur quartier, les villes et villages et de ne pas céder face à ce qu'on pourrait appeler un syndrome de lâcheté.

"Nous mettons en garde contre toutes tentatives de faire basculer notre pays dans la violence. Nous condamnons également tous les appels à la violence d'où qu'ils viennent et appelons au sens de la responsabilité des acteurs politiques. Nous invitons aussi les Sénégalaises et les Sénégalais à nous rejoindre afin de construire un vaste rassemblement autour de l'essentiel, car seul le Sénégal compte", met en garde Cheikh Ahmed Tidiane Sall.

En outre, il soutient que le parti Pastef n'est plus dans le champ de la politique, mais plutôt dans le champ de la rébellion et de la violence. "Je ne suis plus avec Ousmane Sonko, pour le manque de respect qu'il voue envers nos institutions. Quelqu'un qui prétend être patriote ne va jamais vouloir brûler son pays. On ne peut être du parti Pastef et être patriote, et faire certaines choses. Aujourd'hui, on assiste à une dictature de la pensée unique initiée par le leader du Pastef", lance-t-il, avant de saluer le professionnalisme des forces sénégalaises de défense et de sécurité. ’’Ce qui se passe au Sénégal, lors des manifestations, si c'était ailleurs, on allait noter des centaines de victimes’’, souligne-t-il.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)