Une vingtaine de jeunes de la commune de Bignona participent, depuis hier, à une session de formation en animation économique territoriale. Cette formation entre dans le cadre du projet ‘’Investissement pour de nouvelles opportunités d’emploi en Casamance’’, qui ambitionne la création de 2 000 emplois, notamment pour les jeunes et les femmes des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, d’ici à fin décembre 2002.

La session de formation en animation économique territoriale, qui s’est ouverte ce mardi dans la commune de Bignona, et ce pour une dizaine de jours, consacre le démarrage effectif du projet ‘’Invest for Jobs’’ ou ‘’Investissement pour de nouvelles opportunités d’emploi’’ (Inoe) en Casamance naturelle.

L’objectif général de cette session de formation, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet ‘’Invest for Jobs’’ en Casamance , est de mettre en place une stratégie harmonisée d’appui technique et d’accompagnement des cibles et bénéficiaires du projet à travers la mise à la disposition de la Maison du développement local et de l’innovation de Bignona, une méthodologie structurée et systématisée de promotion du secteur privé local et d’accompagnement des entreprises, réseaux d’entreprises et porteurs d’initiatives économiques pour une meilleure insertion dans l’environnement des affaires. Ce qui leur permettra de profiter au mieux des opportunités existantes et de promouvoir leurs activités et projets en amont et en aval du financement.

Financé à hauteur de 3,08 millions d’euros par la coopération allemande, en partenariat avec le gouvernement du Sénégal et mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unis pour le développement industriel (Onudi), pour une durée de trois ans, ce projet entend contribuer à la densification du tissu industriel local autour de l’agropole Sud pour la création d’entreprises et d’emplois durables, notamment dans le secteur de la transformation agro-industrielle des produits locaux à forte valeur ajoutée comme l’anacarde et la mangue.

Il est attendu par l’Etat du Sénégal et le bailleur la création, sur tout le territoire couvert par les trois régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, de 2 000 emplois. ‘’Dans notre stratégie d’intervention, la dimension territoriale joue un rôle central. A travers le Plan Sénégal émergent (PSE), qui est le cadre de référence des politiques publiques, à travers l’acte 3 de la décentralisation, l’Etat du Sénégal s’est engagé dans une politique de territorialisation des politiques publiques. A notre sens, en tant qu’institution, l’un des meilleurs moyens d’entrée pour la mise en œuvre effective de cette politique de territorialisation des politiques publiques, est le département.

Donc, la session de formation que nous lançons officiellement aujourd’hui, en partenariat avec la commune de Bignona - deuxième point d’entrée des politiques de territorialisation publiques – ambitionne d’accompagner les autorités territoriales, les jeunes et les femmes, les porteurs de projet, les chefs d’entreprise, les porteurs d’initiatives économiques et les jeunes qui sont sortis de l’enseignement technique et de la formation professionnelle qui n’ont pas encore trouvé un emploi’’, a indiqué Aboubacar Dieng, expert en charge du volet ‘’Promotion du développement économique territoriale’’ à l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi).

Cet accompagnement se traduit en termes de renforcement des capacités techniques des jeunes et des femmes, de leur employabilité pour, en appui aux collectivités territoriales de la Casamance, les insérer dans le cadre d’une politique globale de promotion et de valorisation des richesses et des potentialités de la Casamance.

Le choix de la commune de Bignona pour abriter ce lancement officiel du projet en Casamance, n’est pas fortuit, a expliqué Aboubacar Dieng. Selon lui, il revient au maire de la commune de Bignona, Mamadou Lamine Keita, pour sa ‘’pugnacité’’, son ‘’engagement’’ et la ‘’pertinence de sa vision’’ du développement.