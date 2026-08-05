Le secrétaire général de la Ligue des Masses, Cheikh Sidiya Diop, s'oppose fermement à toute réforme visant à porter le mandat présidentiel de cinq à sept ans. Dans une déclaration rendue publique, il qualifie cette éventualité de « dangereuse » et met en garde contre toute modification de la Constitution dictée par des intérêts politiques.

Le débat autour d'un éventuel retour au septennat trouve un nouvel écho avec la sortie de Cheikh Sidiya Diop. Dans une déclaration diffusée mardi, le secrétaire général de la Ligue des Masses a réaffirmé son attachement au quinquennat, estimant que le mandat présidentiel doit rester fixé à cinq ans, renouvelable une seule fois.

Pour le responsable politique, l'idée de porter la durée du mandat à sept ans est « indécente, irrespectueuse, dangereuse, opportuniste et suspecte ». Une proposition qu'il dit combattre depuis son entrée en politique en 1988. Selon lui, un mandat de cinq ans offre un délai suffisant pour concevoir, mettre en œuvre et évaluer des politiques publiques dans les différents secteurs de la vie nationale. Il considère ainsi qu'aucune justification ne peut légitimer un allongement de la durée du mandat présidentiel.

Cheikh Sidiya Diop met également en garde contre toute révision constitutionnelle qu'il juge motivée par des considérations conjoncturelles ou des calculs politiques. À ses yeux, une telle démarche s'apparenterait à un « tripatouillage institutionnel » susceptible de porter atteinte à l'image démocratique du Sénégal. Dans son appel, il invite l'ensemble des acteurs politiques et institutionnels à faire preuve de responsabilité et à privilégier des réformes conformes aux exigences de l'État de droit et à la stabilité des institutions. Le secrétaire général de la Ligue des Masses conclut en réaffirmant sa position : le mandat présidentiel doit demeurer fixé à cinq ans, renouvelable une seule fois, sans possibilité d'exercer plus de deux mandats.