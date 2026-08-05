L'intersyndicale SAS-SAMES de la Sen Pharmacie nationale d'approvisionnement (Sen-PNA) tire la sonnette d'alarme sur la situation financière et organisationnelle de l'entreprise. Dans un communiqué, elle révèle que l'État lui doit plus de 28 milliards de F CFA au titre de plusieurs programmes de santé et met en garde contre les risques que cette situation fait peser sur l'approvisionnement du pays en médicaments et produits de santé.

L'intersyndicale SAS-Sames de la Sen Pharmacie nationale d'approvisionnement (Sen-PNA) appelle les autorités à agir en urgence pour préserver ce qu'elle qualifie d'outil stratégique de la souveraineté sanitaire du Sénégal. Dans un communiqué de presse, les représentants des travailleurs dénoncent une dégradation continue de la situation financière de l'entreprise, imputée principalement à l'accumulation des créances de l'État. Selon le document, les créances publiques dues à la Sen-PNA s'élèvent à 28,364 milliards de F CFA.

Elles concernent notamment le programme de dialyse de la Sen-CSU (15,056 milliards de F CFA), les traitements contre le cancer (4,218 milliards), la lutte contre le VIH/Sida (2,999 milliards), le Programme élargi de vaccination (3,431 milliards), ainsi que plusieurs autres programmes de santé publique.

L'intersyndicale explique que ces créances résultent notamment de l'insuffisance des financements alloués à certains programmes nationaux de santé et des retards de remboursement de l'État. Elle souligne que le programme de dialyse constitue aujourd'hui la principale source de tension financière pour l'entreprise. Selon les syndicats, cette situation fragilise la trésorerie de la Sen-PNA, réduit sa capacité à renouveler ses stocks, à honorer ses engagements contractuels et à investir dans l'amélioration de ses performances. Elle entraîne également une hausse des dettes envers les fournisseurs, dont certains suspendent désormais leurs livraisons, faisant craindre des ruptures de stocks de médicaments et de produits de santé.

Au-delà des difficultés financières, l'intersyndicale dénonce une politique de recrutement qu'elle juge insuffisamment transparente. Elle estime que de nombreux recrutements effectués hors plan ont alourdi la masse salariale alors même que l'entreprise traverse une période de fortes contraintes budgétaires. Les syndicats demandent que les futurs recrutements répondent exclusivement à des besoins réels, identifiés selon les principes de compétence, de mérite et de transparence. Ils réclament également un audit des ressources humaines afin d'optimiser la gestion des effectifs et de l'organisation du travail.

Face à cette situation, l'intersyndicale appelle le gouvernement à apurer rapidement les créances dues à la Sen-PNA, à mettre en place un mécanisme pérenne de financement des programmes nationaux de santé et à inscrire directement au profit de la centrale d'achat les crédits destinés au programme de dialyse. Elle demande aussi la réintégration des travailleurs de la SR-PRA de Dakar affectés dans des conditions qu'elle juge injustifiées, ainsi que l'ouverture d'un cadre de concertation sur ces mesures.

Estimant que la continuité de l'approvisionnement en médicaments essentiels est désormais menacée, l'intersyndicale conclut que « sauver la Sen-PNA, c'est préserver la souveraineté sanitaire du Sénégal, garantir le droit à la santé des populations et protéger un outil stratégique au service de la Nation ». Elle se dit toutefois disposée à participer à toute concertation visant à trouver des solutions durables.

F. BA