À la faveur de l’élection présidentielle de 2024, Anta Babacar Ngom s’est imposée comme l’un des nouveaux visages de la scène politique sénégalaise, incarnant le renouveau générationnel, l’entrepreneuriat et le leadership féminin. Derrière cette prouesse médiatique se dessinent les limites d’une offre politique encore en construction. Analyse d’une relève balbutiante à la croisée des promesses de renouvellement et des réalités du système partisan sénégalais.

L’irruption d’Anta Babacar Ngom sur la scène politique sénégalaise lors de l’élection présidentielle de 2024 a constitué l’une des principales nouveautés du scrutin. Femme d’affaires reconnue, elle a cherché à convertir son succès entrepreneurial en capital politique en incarnant une nouvelle génération de dirigeants. Son discours, centré sur l’industrialisation, la bonne gouvernance, la création d’emplois et le renouvellement des élites, s’est distingué par une promesse de rupture avec les pratiques politiques traditionnelles. À cette offre programmatique s’ajoutait une forte charge symbolique : celle d’être la seule femme candidate à la magistrature suprême.

Pourtant, au-delà de cette percée médiatique, son parcours met en lumière les difficultés auxquelles se heurte toute nouvelle offre politique dans un système partisan fortement structuré. Son évolution révèle les paradoxes d’une relève balbutiante : un potentiel politique réel, mais encore insuffisamment transformé en force électorale et organisationnelle.

Le premier paradoxe réside dans l’écart entre la puissance du récit et la faiblesse de l’appareil politique. Anta Babacar Ngom a construit sa crédibilité sur son expérience du secteur privé, projetant l’image d’une dirigeante compétente, moderne et capable d’apporter des solutions pragmatiques aux défis économiques du Sénégal. Ce récit s’adressait prioritairement aux jeunes, aux femmes et aux entrepreneurs, en faisant de l’industrialisation le moteur de la souveraineté économique.

Toutefois, cette stratégie s’est davantage appuyée sur la communication que sur la construction d’une organisation politique solidement implantée. Or, dans les démocraties contemporaines, la visibilité médiatique ne remplace ni les réseaux militants, ni l'enracinement territorial, ni les mécanismes de fidélisation électorale. Les 15 457 voix (0,34 %) obtenues lors de l’élection présidentielle illustrent précisément cette difficulté à convertir une notoriété personnelle en véritable base électorale.

Le second paradoxe apparaît à travers sa stratégie d’alliance. Après avoir porté seule les couleurs de son mouvement à la présidentielle, Anta Babacar Ngom choisit de participer aux élections législatives au sein de la coalition Samm sa kaddu réunissant notamment Barthélémy Dias, le parti PUR et Bougane Guèye Dany. Ce choix traduit un réalisme politique : dans un système où les rapports de force sont largement structurés par les coalitions, une jeune formation politique peine à exister seule.

Une relève confrontée au réalisme des rapports de force politique…

Mais ce pragmatisme révèle également les limites de son autonomie politique. Une relève véritablement consolidée repose sur la capacité à imposer progressivement sa propre organisation. En rejoignant une coalition dominée par des personnalités déjà installées, Anta Babacar Ngom gagne en visibilité institutionnelle, tout en prenant le risque de diluer son identité politique dans une offre collective où son projet devient moins identifiable.

Cette difficulté se prolonge aujourd’hui à l’Assemblée nationale. Son élection comme députée pouvait constituer une nouvelle étape dans la consolidation de son leadership. Pourtant, son impact dans les débats parlementaires demeure relativement limité. Ses interventions peinent à s'imposer dans un hémicycle où l’espace politique est largement occupé par les groupes parlementaires PASTEF et Takku-Wallu, qui dominent les échanges par leur poids numérique, leur expérience et leur capacité à imposer les principaux thèmes du débat public.

Cette faible visibilité parlementaire rappelle qu'en politique, le mandat ne produit pas mécaniquement de l’influence. Celle-ci se construit par la capacité à porter des initiatives fortes, à structurer le débat public et à incarner une parole politique identifiable. À ce stade, Anta Babacar Ngom semble davantage occuper une position institutionnelle qu’exercer une influence politique significative.

Cette trajectoire apparaît plus nettement lorsqu’on la compare à celles de dirigeants ayant réussi à transformer une ambition de renouvellement en conquête du pouvoir. Entre 2008 et 2012, Macky Sall a méthodiquement construit l’Alliance pour la République en s’appuyant sur un patient travail d’implantation territoriale avant d'accéder à la présidence.

Entre 2014 et 2024, Ousmane Sonko a fait de PASTEF une organisation nationale fortement enracinée, capable de survivre à la dissolution du parti et à son inéligibilité, jusqu’à conduire Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême. Quant à Emmanuel Macron, il est parvenu, en moins de deux ans, à transformer En Marche ! en majorité présidentielle grâce à une organisation nationale efficace et à une stratégie claire d’agrégation des forces politiques.

Une offre politique encore en construction…

Ces trois trajectoires présentent un point commun : elles ont réussi à convertir un leadership personnel en organisation durable. Elles démontrent que la réussite d’une relève politique ne dépend pas uniquement du charisme ou de la qualité du discours, mais surtout de la capacité à bâtir un appareil partisan, à s’implanter durablement sur le territoire et à fidéliser une base militante.

C’est précisément sur ce terrain que la trajectoire d’Anta Babacar Ngom demeure inachevée. Son principal capital reste aujourd’hui personnel : son image d’entrepreneure, son statut de femme politique et son discours sur le renouvellement. En revanche, son parti demeure en phase de structuration, son implantation territoriale reste limitée et son influence parlementaire peine encore à s’affirmer.

Ainsi, l’expression « relève balbutiante » ne constitue pas un jugement de valeur, mais une catégorie d’analyse. Elle traduit le décalage entre un potentiel politique indéniable et une capacité encore insuffisante à transformer ce potentiel en puissance électorale autonome.

Anta Babacar Ngom incarne incontestablement une aspiration au renouvellement de la classe politique sénégalaise. Mais son parcours montre également que la conquête durable du pouvoir exige davantage qu’un récit de rupture : elle suppose une organisation solide, un ancrage territorial profond et une influence institutionnelle capable de dépasser le seul registre symbolique.

La véritable interrogation n’est donc plus de savoir si Anta Babacar Ngom représente une nouvelle génération politique. Elle consiste désormais à déterminer si cette promesse de renouvellement parviendra à franchir l'étape décisive de l'institutionnalisation pour devenir, à terme, une force politique autonome et durable au sein du système partisan sénégalais.

KHALY SARR