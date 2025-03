Le processus de transformation d’un pays induit de nombreux obstacles à surmonter

Jadis, des leaders charismatiques et visionnaires tels que Mahathir Mohamad en Malaisie, Lee Kuan Yew à Singapour et Mohammed ben Rachid Al Maktoum à Dubaï ont su allier vision stratégique, projets ambitieux, et leadership inspirant pour impulser des transformations systémiques, profondes et durables.

Leurs réalisations témoignent d’une forte capacité à conduire et à redéfinir opportunément le destin des peuples.

Je suis aujourd’hui pleinement confiant dans l’ambition portée par Son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Leur leadership éclairé, la clarté de leur vision et l’engagement sans faille de leurs équipes sont les gages d’une marche résolue vers un Sénégal souverain, juste et prospère.

Nous saluons l’excellent travail accompli par le gouvernement et ses démembrements, composés de femmes et d’hommes dévoués, qui œuvrent chaque jour pour améliorer le quotidien des Sénégalais. Leur action se traduit par des avancées concrètes et palpables dans plusieurs secteurs, renforçant ainsi la cohésion nationale et posant les jalons d’un développement durable.

Ces progrès témoignent de la solidité du projet de gouvernance et de la détermination des autorités à répondre aux aspirations légitimes des citoyens, tout en bâtissant les bases d’une société plus équitable et prospère.

Au chapitre de quelques progrès remarquables sous la gouvernance actuelle, on peut noter:

- La révision des accords de pêche qui a été l’un des premiers actes posés par le gouvernement.

Le Sénégal a renégocié ses accords pour mieux gérer ses ressources halieutiques et faciliter aux pêcheurs ainsi qu’aux populations un accès équitable aux produits de la mer.

- La publication des rapports d’audits des dernières années et la mise en place de mécanismes renforcés garantissant une gouvernance plus transparente. Des audits sont en cours dans presque toutes les structures publiques, permettant de lutter efficacement contre le mésusage des fonds publics et autres pratiques illicites.

- Les projets ambitieux, que je surnommerai “Eau potable pour tous”, ont été lancés pour assurer une distribution plus équitable. Ces initiatives garantissent un accès quotidien à l’eau pour des milliers de foyers, notamment en milieu rural et périurbain, améliorant ainsi la qualité de vie des populations.

- L’électrification du pays progresse de manière significative grâce à la renégociation des contrats et la réduction drastique des coûts des intrants. Un poteau électrique, qui coûtait entre 1 et 2 millions de FCFA il y a un an, coûte désormais moins de 200 000 FCFA. Cette baisse permet d’accélérer l’accès à l’électricité pour de nombreuses localités assortie de la réduction drastique du coût de l’électricité notée ces dernières semaines. Nous pouvons noter aussi une baisse du coût de l’électricité.

- La transparence accrue qui garantit désormais une exploitation des ressources naturelles du pays au profit de l’ensemble des Sénégalais. Cette gestion transparente renforce la confiance des citoyens et permet de tirer le maximum de profits de nos ressources naturelles au seul profit du peuple sénégalais.

- Le New Deal Technologique lancé.

Le Sénégal s’engage dans une modernisation numérique ambitieuse, ouvrant la voie à une économie plus compétitive et un accès amélioré aux services publics digitaux.

- Le soutien renforcé aux agriculteurs, devenu une priorité.

• l’ épuration des dettes des producteurs.

• l’augmentation et la distribution équitable des semences de qualité.

• la hausse du prix du kilogramme d’arachide pour mieux rémunérer les agriculteurs.

- La sécurisation et modernisation du secteur de l’élevage rassure les acteurs.

• Lutte intensifiée contre le vol de bétail.

• la révision imminente de la loi agrosylvopastorale.

• l’amélioration des races et transformation du ranch de Dolly en établissement public.

- Le redressement du secteur des transports par le MITTA en cours.

• Air Sénégal qui retrouve sa compétitivité sur le marché aérien.

• la Renégociation de la convention du TER pour une meilleure rentabilité.

• Dakar Dem Dikk qui connaît une restructuration positive et révolutionnaire.

- La renégociation du PSD qui a permis de récupérer 25 milliards de FCFA pour la construction de routes bitumées, facilitant l’intégration régionale et l’accès aux zones rurales.

- La reprise en main du foncier public est devenue une réalité.

• Arrêt du bradage foncier.

• Récupération de dizaines de biens immobiliers de l’État pour une gestion plus stratégique.

- La maîtrise de la dette publique à travers un cadre budgétaire rigoureux permettant d’éviter le mauvais endettement et de garantir un avenir économique plus stable.

- L’ allègement du coût de la vie

Baisse des prix des denrées de première nécessité :

• Riz brisé non parfumé

• Sucre

• Pain

• Huile

- L’image du pays est redynamisée sur la scène internationale, renforçant son attractivité pour les investisseurs et partenaires économiques.

Au total, la rupture avec les pratiques anciennes est désormais une réalité.

Le Sénégal avance résolument vers un développement durable, inclusif et équitable.

Nous exprimons notre profonde gratitude à l’ensemble des Sénégalais pour leur soutien constant. Leur confiance nous motive à travailler chaque jour davantage avec passion et dévouement.

Bien que certains détracteurs cherchent à semer le doute, les faits parlent d’eux-mêmes.

Plus que jamais, l’adhésion populaire est la clé de cette transformation.

Ensemble, construisons le Sénégal de demain, fidèle à la vision ambitieuse du Plan Sénégal 2050.

La providence nous tend la main avec un tel duo Diomaye-Sonko , à la tête du pays.

Le reste relève de notre détermination à opérer les changements attendus.

Et quoiqu’il advienne, le pays sera transformé positivement, s’il plait à Dieu.

#DiomayeMooySonko

El Malick NDIAYE

SN COM PASTEF