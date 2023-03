Dans la vie, nous sommes tous guidés par des intentions. Toutes diverses et différentes les unes des autres. Certaines sont individuelles, d’autres collectives. Certaines sont nobles, louables et constructives, d’autres véritablement désastreuses. A travers nos défis et combats, nos succès et échecs, la vie a toujours été motivée par l’intention de servir ou d’asservir. Mais la plus louable des intentions est celle conduite par la

Vérité pour la VÉRITÉ. Celle qui engage l’individu au service du « SUBSTRAT ». En tant qu’êtres humains, la Force Créatrice nous a doté du libre arbitre dans nos intentions.

Ce libre arbitre confère à nous tous, le choix de nous déterminer librement, d’emprunter chacun(e), le chemin que nous voulons dans la vie. Libre à chacun(e) d’apporter sa pierre dans la marche de la société et dans l’évolution humaine. A travers ce libre arbitre, il y’en a qui ont choisi de servir l’humanité, comme il y’en a qui ont choisi de desservir l’humanité. Retenons bien ceci : Avant d’être des « humains », nous sommes d’abord des êtres comme toutes les autres créatures (animaux, végétaux, etc.) vivant avec nous dans cette infinie immensité régie par La Force Créatrice. Donc, c’est déjà une Grâce de faire partie de cet

Ensemble.

Mais ce qui fait que nous existons en tant que réalité humaine réside dans le fait de servir le « SUBSTRAT ». Cette Essence sans laquelle nous ne saurions exister en tant que « humain » et qui nous différencie des autres créatures (animaux, végétaux etc.), à travers nos comportements éthiques, nos expériences intellectuelles et nos réalisations matérielles. Ce « SUBSTRAT » est ce qui nous définit en tant que « humain ». C’est le trésor vivant en chacun de nous.

Le sens réel de l’humanité est intrinsèquement liée à ce « SUBSTRAT qui comprend trois (3) noyaux clés que sont : (1) « notre MORALE » à travers notre manière de nous conduire telle que la bienveillance, l’éthique, le respect, l’intégrité, la tolérance, l’amour de soi et de l’autre, la paix intérieure ; (2) « notre INTELLIGENCE » à travers notre génie d’inventeurs d’outils les plus performants et notre faculté d’analyser les situations les plus complexes ; (3) « notre FOI » à travers notre niveau de réflexion et de méditation à des croyances ésotériques qui nourrissent nos âmes. Pourquoi ce rappel ??? C’est pour revenir sur « cette intention ultime » qui détermine la vie de l’être humain.

Il s’agit de ce « terreau » fertilisant toute décision ultime exprimée au fond de notre âme, à partir d’un instant précis, rapide comme la vitesse de la lumière. Malheureusement, cette fusion entre l’intention ultime et le moment où elle est formulée au fond de l’âme est difficilement perceptible par tout le monde. C’est pourquoi peu s’en rappellent afin de rester toujours connectés au fil moteur du « SUBSTRAT », lequel devrait normalement alimenter chaque acte posé dans la vie par l’être humain, afin d’agir toujours dans le sens du Bien.

Aussi, quels que soient les défis que nous voudrions relever, il est véritablement important de savoir quel est le motif réel du combat que nous menons dans la vie ? Pour quel objectif, pour quel but ultime et à quel nom ? Pour servir qui et comment? Pour avoir quoi et pour qui ? Avec quels moyens et par quelles voies? Sinon comment expliquer toutes ces violences et injustices, toutes ces souffrances inimaginables que nous nous infligeons les uns aux autres, si ce qui nous rend si spécifique « en tant que humain » est relégué au second plan de notre être ? C’est parce tout simplement, toutes ces dérives surviennent quand nous sommes dans l’oubli de la considération de ce « SUBSTRAT », intrinsèque à notre nature humaine. Et le plus dangereux dans cet oubli, c’est quand la masse populaire en subit les conséquences. C’est pourquoi, il est véritablement important d’analyser les réelles intentions des uns et des autres. SURTOUT ceux qui nous gouvernent ou ceux qui aspirent à nous diriger. Pour ma part, en tant que plume citoyenne, je me pose ces questions à savoir qu’elles ont été les intentions ultimes de nos leaders politiques au moment où ils ont décidé de rentrer dans la scène politique ? Après 63 ans d’indépendance, après tant de combats pour la liberté, la justice et la démocratie, ce que le Sénégal traverse aujourd’hui comme soubresauts, est le résultat de nos intentions ultimes individuelles et collectives. Surtout de celles de nos leaders.

Je me poserais toujours cette question : pourquoi ont-ils choisi d’être des leaders ? Quelles sont les réelles intentions de ceux qui dirigent ce pays ? Idem pour ceux qui aspirent à diriger ce pays ? Quelles sont leurs réelles motivations, leurs objectifs? Servir l’égo, ou bien servir les intérêts exclusifs d’un groupe ? Ou les intérêts communs de la société toute entière ? Puisque celui qui est motivé par l’intention louable, est celui-là qui est véritablement dans l’optique profonde de servir le « SUBSTRAT ». C’est-à-dire servir son prochain plutôt que son égo. Être au service de l’intérêt général plutôt qu’au service des calculs bassement égocentriques. Car l’égo a ce défaut de s’enfermer sur lui-même plutôt que de s’ouvrir et partager avec l’autre. L’égo a également ce fort penchant de se servir de l’autre quitte à l’utiliser, le blesser ou même à marcher sur son cadavre s’il le faut pour atteindre ses objectifs. Partout à travers le monde, certains hommes et femmes sont considérés comme des leaders, des bêtes de la politique, des maîtres de l’économie, des stratèges militaires, etc., mais au fond, il arrive de plus en plus souvent qu’ils ne soient pas ce que la masse pense d’eux.

Car à l’épreuve des faits, ces leaders ne sont pas toujours à la hauteur des attentes légitimes des populations. C’est ainsi que l’on assiste à l’effondrement des économies, au déclenchement de guerres, à la destitution de chefs d’Etat, à des scandales de corruption, de dépravation des moeurs, à l’oppression et à l’asservissement des êtres, perpétués par ces soi-disant leaders, parce que quelque part, il est arrivé un moment où ils ont dévié de la trajectoire du « SUBSTRAT ». Ils ont oublié que l’on est toujours servi par l’ultime motivation proclamée. Celle noble ou destructrice, nourri à l’instant T et qui nous détermine tous dans nos actions. Pourquoi je veux ceci et cela et dans quel but ???

Rappelons-le : nous sommes tous dotés du libre arbitre dans le choix de nos décisions et de nos actions à travers le bien et le mal. Et l’Intelligence Supérieure (Dieu) n’intervient qu’au moment Ultime où il faut préserver le « SUBSTRAT ».

C’est à ce moment là qu’Il utilise Sa Force COERCITIVE pour tout remettre en place dans le but ultime de sauvegarder le «SUBSTRAT ». Coûte que coûte préserver cette Essence Suprême déposée dans l’écrin de notre âme - il s’agit de - notre humanité. Ceux qui l’ont mal utilisée en ont payé le prix fort. Si vous en doutez, explorez l’Histoire de l’humanité. Celle de l’Arche de Noé, celle de Moise devant le Pharaon, celle des deux Guerres mondiales (conflits d’intérêts égocentriques des dirigeants de ce monde), celle de la Crise de 1929 (boulimie financière), celle du Fascisme (complexe de supériorité, dictature, totalitarisme), celle de l’Antisémitisme (supplice des juifs), celle de l’Apartheid et du racisme (la haine de l’autre), celle de l’Esclavage (exploitation et asservissement des noirs). Et plus récemment, aujourd’hui, celle de la guerre en Ukraine et tous ces conflits d’intérêts politiques, militaires, économiques à travers le monde.

Aujourd’hui, aucun murmure à l’horizon des auteurs d’hier. Tous sont tombés dans les bas-fonds de l’histoire sans HONNEUR. Il en sera ainsi pour ceux qui déstabilisent l’équilibre de l’humanité, de la cohésion sociale. Ils tomberont tous comme leurs prédécesseurs dans les poubelles de l’Histoire. Car l’Intelligence Supérieure (Dieu) Agira toujours en conséquence, au moment DÉCISIF, pour remettre les pendules à l’heure et assurer la continuité de la vie avec d’autres «humains» dans le combat incessant de servir le « SUBSTRAT ».

Car il ne s’agit pas d’être dans l’égocentrisme, mais plutôt d’être dans le partage de ce qu’il y’a de meilleur en nous : l’amour, le don de soi, la solidarité, le partage. D’être à la fois le viatique et le serviteur de l’autre. Fort heureusement, ils sont nombreux à avoir choisi l’intention ultime de SERVIR le «SUBSTRAT ». Ils le font bien à travers leurs nobles actions au sein de la société. Ils sont toujours au service de leur prochain. Ce sont ces êtres « humains » qui touchent positivement les âmes tout en nous rappelant le sens réel de notre humanité. A méditer : Le « SUBSTRAT » c’est notre humanité. Notre essence réelle. C’est la Grâce Suprême que l’Intelligence Supérieure (Dieu) nous a faite don pour Le servir. Seule l’intention noble compte, celle au service du « SUBSTRAT ». En faisant fi, nous tombons dans l’œuvre exclusive du diable pour servir ses intérêts destructeurs sur l’humanité. Mbok Sénégal : « leup yeunéé la ! » One love

Marem KANTE

Plume citoyenne

Jeudi 16 Mars 2023.