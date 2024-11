La prochaine législature sénégalaise, la 15e du genre, s’annonce riche en défis et en tractations politiques. Alors que le nouveau gouvernement peine encore à asseoir ses réformes, l’Assemblée nationale s’apprête à jouer un rôle central. Après une victoire écrasante du jeune parti Pastef, de nombreuses interrogations subsistent quant aux figures clés qui dirigeront l’hémicycle et les groupes parlementaires. Les stratégies, les spéculations et les nominations futures occupent déjà le devant de la scène.

La majeure partie des élus de cette nouvelle législature sont des novices en matière parlementaire. Pour Pastef, cette victoire représente à la fois une consécration et un défi colossal. Le parti a remporté une majorité sans précédent, mais il devra maintenant transformer ce succès électoral en actions concrètes et crédibles au sein de l’Assemblée nationale.

Avant l’installation officielle prévue pour début décembre 2024, si aucun recours n’est déposé, les tractations internes battent leur plein pour structurer les futurs groupes parlementaires.

La question du leadership au sein de Pastef

Au sein de Pastef, le sujet du futur président de l’Assemblée nationale reste tabou. Les hauts dignitaires du parti évitent soigneusement toute déclaration publique, préférant régler ces questions en interne. Trois noms reviennent cependant avec insistance : Ayib Daffé, Amadou Ba et Ousmane Sonko.

Ancien président du groupe parlementaire de Pastef, Ayib Daffé est une figure respectée au sein du parti. Proche d’Ousmane Sonko, il a su faire preuve de loyauté et de ténacité, particulièrement durant les périodes de turbulences. Plusieurs voix s’élèvent pour qu’il devienne le prochain président de l’Assemblée nationale. Certains y voient un moyen d’éviter une dualité au sommet entre Ousmane Sonko, chef du gouvernement, et le président de l’Assemblée. Daffé lui-même reste discret, appelant à la prudence : ‘’Cette question doit être réglée en interne’’, souligne-t-il, rejetant les débats prématurés.

Pour les observateurs, proposer Sonko à la présidence de l’Assemblée nationale est une idée qui divise. Ses partisans y voient une manière d’affirmer son leadership. Mais cette option présente des risques de concentration du pouvoir et pourrait créer des frictions inutiles. De plus, Sonko semble plus destiné à consolider son rôle à la tête du gouvernement.

Un autre nom évoqué est celui d’Amadou Ba, connu pour son éloquence et sa maîtrise des questions parlementaires. Originaire de Thiès, il a remplacé Birame Souleye Diop après la démission de ce dernier pour cumul de fonctions. Respecté pour son verbe incisif et sa discipline, l’ancien mandataire de Diomaye représente une alternative crédible. Ses partisans estiment qu’il pourrait apporter une stabilité nécessaire face à une opposition déterminée à mettre le nouveau régime à l’épreuve.

L’opposition en quête de cohérence

La défaite de l’intercoalition de l’opposition a laissé des séquelles profondes. Certains leaders ont été pointés du doigt pour leur manque de préparation et de légitimité. Seule la coalition Takku Wallu semble en mesure de constituer un groupe parlementaire solide.

Cependant, des divisions internes persistent, notamment entre Jàmm ak Ñariñ et Sàmm sa Kaddu, deux coalitions qui peinent à surmonter les rancunes de la défaite électorale.

Par ailleurs, dans les tractations internes au sein de l’opposition, une question divise profondément les militants : la légitimité des leaders qui ont perdu leur base politique. Pour beaucoup, diriger un groupe parlementaire exige non seulement des compétences, mais aussi une solide implantation locale. Cette position est particulièrement visible au sein de Takku Wallu Sénégal où les débats font rage quant à la désignation des futurs responsables parlementaires.

Parmi les figures pressenties, Amadou Dawa Diallo apparaît comme un candidat incontournable. Président du Conseil départemental de Ranérou-Ferlo, il a réussi à maintenir son bastion lors des dernières élections législatives, remportant un large succès face à Pastef. Avec près de 8 289 voix contre 5 550 pour le parti au pouvoir, sa victoire témoigne d’une solide base électorale et d’une capacité à fédérer localement.

Contrairement à certains leaders de l’opposition qui peinent à justifier leur position en raison de défaites électorales, Amadou Dawa Diallo s’impose comme un symbole de résistance face à la razzia de Pastef. Ses partisans mettent en avant cette performance pour légitimer ses ambitions parlementaires, estimant que la présidence du groupe doit revenir à ceux qui ont su conserver la confiance des électeurs.

Toutefois, deux noms dominent les discussions au sein de l’opposition : Abdou Mbow et Aïssata Tall Sall.

Député depuis 12 ans, ancien vice-président de l’Assemblée et ex-président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar, Abdou Mbow est un candidat naturel. Sa connaissance approfondie des rouages parlementaires et sa ténacité en font un adversaire redoutable. Cependant, son manque de base politique pourrait limiter ses chances de diriger un groupe en reconstruction après la débâcle du 17 novembre 2024.

Avocate et ancienne ministre, Aïssata Tall Sall incarne une opposition dynamique. Connue pour sa force de proposition et son charisme, elle dispose d’une certaine légitimité. Toutefois, ses allers et retours entre le gouvernement et le Parlement suscitent des interrogations. Certains estiment qu’elle manque de constance, tandis que d’autres voient en elle la meilleure chance de revitaliser l’opposition.

Les listes et coalitions indépendantes : alliés potentiels ou non-alignés

Dans la configuration de la prochaine législature, l’Assemblée nationale verra émerger des groupes parlementaires potentiellement inédits. La question centrale reste celle des alliances stratégiques, des ralliements ou de la neutralité de certains partis. Si la majorité est sans conteste dominée par Pastef, les autres coalitions et listes indépendantes joueront un rôle clé dans l’équilibre des forces politiques.

Parmi les formations les plus en vue, plusieurs pourraient rejoindre l’opposition ou choisir une position médiane. Ces choix seront déterminants pour la dynamique de la 15e législature. Les différentes coalitions devront non seulement définir leur positionnement politique, mais aussi établir des stratégies claires pour maximiser leur influence parlementaire. La liste Dieul Lignou Mom, représentée par Tahirou Sarr, occupe une place particulière.

Bien que Sarr ait eu des différends avec Pastef dans le passé, sa proximité idéologique avec Ousmane Sonko reste manifeste. Son discours nationaliste et souverainiste trouve un écho dans les orientations politiques de Pastef, le plaçant ainsi dans une position ambivalente. S’il rejoint la majorité, ça ne sera pas une surprise. Il est quasi impossible de le voir rallier le camp de l’opposition, notamment Takku Wallu Sénégal, selon plusieurs observateurs. Toutefois, il peut choisir d’être un non-alignée.

Un scénario plus plausible pour Thierno Alassane Sall de la coalition Senegaal Kese. Il peut continuer dans sa logique de non-inscrit. L’ancien ministre est connu pour son indépendance farouche et son ambition de se démarquer des blocs traditionnels. Une telle position lui permettrait de peser sur des débats spécifiques sans s’engager dans une logique d’opposition systématique.

Une posture qui n’est pas le cas de Birima Mangara, à la tête du Pôle alternative 3e voix. Ancien ministre, il jouit d’une réputation de pragmatisme. Sa coalition pourrait opter pour une ligne indépendante, tout en collaborant ponctuellement avec l’opposition sur des questions d’intérêt national.

And Koluté Nguir Sénégal (AKS) avec Abdou Karim Sall semble plus proche aussi de l’opposition, car il est issu des flancs de BBY. Moustapha Diop de la coalition Farlu pourrait également suivre une trajectoire similaire.

Cependant, Maguette Sène et Adama Diallo, représentants de la coalition Andu Nawlé et la Marche des territoires, ont une assise électorale locale forte. Leur stratégie pourrait viser à défendre les intérêts territoriaux, ce qui les place dans une dynamique d’alliance flexible. Leur ralliement à l’opposition n’est pas exclu, mais leur priorité restera la défense des dossiers régionaux. De même qu’And Bessal Sénégal d’Abdoulaye Sylla.

La 15e législature s’annonce donc comme un tournant décisif. Pour Pastef, il s’agira de prouver sa capacité à gouverner et à fédérer, après des années passées dans l’opposition. Le choix du président de l’Assemblée nationale et des chefs de groupe parlementaire sera déterminant.

L’opposition, de son côté, doit surmonter ses divisions pour offrir une alternative crédible.

Dans ce contexte tendu, le Sénégal s’apprête à vivre une nouvelle phase politique où chaque décision, chaque nomination aura des répercussions majeures sur l’avenir du pays.

Amadou Camara Gueye