Le tout nouveau maire de Kaolack fait le tour des familles religieuses. Hier, il s’est rendu chez le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, au Penc Serigne Bassirou, à Touba Ndorongue. La veille, il était chez le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse, puis chez le khalife de Léona, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse.

Le nouveau maire de Kaolack, Serigne Mboup, a rendu visite, hier, au khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Il a été reçu au Penc Serigne Bassirou Mbacké. Au religieux, il a fait part de ce qu’il compte faire à la tête de la ville. ‘’Le travail qui nous attend est celui de tous. Chacun doit s’y mettre. Beaucoup de choses nous attendent. L’heure est au travail. Nous fêterons notre victoire à la fin de notre mandat. C’est à ce moment que nous pourrons lever haut la main, dire que l’on a fait ceci ou cela’’, a-t-il confié à sa sortie de l’entrevue.

La veille, il s’était rendu chez le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Niasse. Qui renseigne que le ‘’daara’’ est le lien qui les unit. Le khalife a ensuite prié pour le nouveau maire, afin que la tâche ne soit pas lourde. ‘’Je sais que vous êtes capable de réussir votre mission, car vous avez un bon cœur, les capacités et la détermination. Nous prions pour que le bon Dieu vous assiste et que vous apportiez un nouveau souffle à Kaolack’’, a déclaré Cheikh Mahi Niasse.

Ensuite, le nouveau magistrat s’est rendu chez le khalife général de Léona Niassène, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse. Serigne Mboup a révélé au khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niasse son plan d’action et sa volonté de changer la méthode de gestion du budget municipal. ‘’Au moment du vote du budget, nous allons convoquer des représentants de tous les quartiers de Kaolack pour leur demander leurs priorités et faire une répartition. Mais c’est le chef religieux du quartier qui valide. Nous ferons une gestion inclusive de cette municipalité’’, a confié le maire.

Le khalife général de lui rappeler le soutien de toute la famille d’El Hadj Abdoulaye Niasse durant toute sa campagne à travers des prières. ‘’Je vous ai entendu dire que vous n’allez pas fêter votre victoire, car vous avez une lourde mission qui vous attend. Mais vous pouvez bien célébrer cette victoire, car si Dieu vous donne une victoire, il faut lui rendre grâce et manifester ce qu’il vous a accordé’’, lui a lancé le khalife de Léona Niassène. Il a rappelé les excellentes relations qu’il entretient avec Serigne Mboup, avant de remercier Serigne Moune Amine Niasse et magnifier ses qualités devant le nouvel édile de la ville de Kaolack. Il leur a demandé de travailler ensemble pour le développement de Kaolack.

‘’Il faut essayer avec les Ndongo Daara’’

‘’Médina Baye et Léona Niassène sont une seule famille et indivisible. Tous mes disciples qui sont dans le Saloum vous ont soutenu dans ces élections, ainsi que toutes mes épouses. Je leur ai dit que Serigne a une formation coranique, car il n’est pas comme certains politiciens qui ne tiennent pas promesse. Depuis l’indépendance, nous soutenons les politiciens et ceux qui sont formés par l’école française. Malheureusement, ils n’ont pas réussi à nous faire sortir de ces difficultés. Je leur ai dit : pourquoi pas le changement et essayer les Ndongo Daara comme Serigne Mboup qui s’inspire du Saint Coran et des enseignements du Prophète Mouhamed (PSL)’’, a confié le khalife. Avant de formuler des prières au nouveau maire.

‘’Nous ne cesserons de prier pour vous, car votre principale mission est de sauver Kaolack et lui redonner son lustre d’antan. Je sais que vous en êtes capable. Vous avez eu un bilan très positif à la Chambre de commerce de Kaolack. Vos réalisations au Cœur de ville sont visibles et si vous continuez sur cette lancée, Kaolack sera la meilleure ville du Sénégal’’, a-t-il ajouté.

Après cela, le khalife a soumis quelques doléances du quartier dont le pavage des artères aux alentours de la résidence et l’esplanade de la mosquée de Léona Niassène.

En réponse, Serigne Mboup a expliqué au khalife Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niasse son plan d’action et comment il compte gérer le budget municipal.

