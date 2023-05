Réactions DR ABDOURAHMANE DIOUF, PRÉSIDENT AWALE ''Si le président veut dialoguer avec le F24…’’ ‘’Le F24 a des points de revendication et a été créé avant que le président de la République n'appelle au dialogue. S’il veut dialoguer avec le F24 sur ces points, il n’a qu’à écrire une lettre en nous saisissant officiellement. Il y a des choses qui ne sont pas claires dans le dialogue que le président de la République veut prôner et c'est pour cela qu’on ne peut pas y aller. La première des choses en est que, même si tu veux être président de la République, un pays est régi par des règles. Le président doit écrire une lettre en invitant chaque entité en lui disant que je veux que l’on discute sur tel point. Mais venir dans une émission en parlant comme ça, je trouve que c’est un manque de respect vis-à-vis de l’opposition. Nous de la coalition Awalé, il y a des choses qu’on ne peut pas négocier, notamment l'affaire du mandat du président de la République. L’article 27 de la Constitution, c’est dans le domaine public, ça n’appartient ni à Macky Sall, ni à l’opposition, ni à la société civile. Ça appartient à la population sénégalaise. Macky Sall ne peut plus être candidat. Si on doit dialoguer avec lui, ce sera pour voir comment l’accompagner sur le peu de mois qui lui restent pour qu’il fasse sa passation de pouvoir le 3 avril 2024’’, a dit M. Diouf. AMINATA TOURE ''Ne pas laisser le président Macky Sall et ses alliés liquider notre démocratie'' ‘’Le coordonnateur du Mouvement forces vives du Sénégal, Mamadou Mbodj, a clairement indiqué que nous ne sommes pas intéressés pour le dialogue. Il a rappelé les quatre points fondamentaux qui vont retenir notre attention, dont la non-participation du président Macky Sall à la Présidentielle, la libération des personnes arrêtées et l'arrêt de la persécution des opposants en vue de les éliminer. Troisièmement, il faut qu’il libère les détenus, tous ces jeunes et enfin qu’il organise des élections libres et transparentes. C’est par ce processus qu’il est arrivé au pouvoir. Si le président Abdoulaye Wade avait poursuivi sa convocation au commissariat, s’il avait été présenté devant un juge et mis en prison, il n’aurait jamais été président de la République. Donc, pourquoi il veut faire la même chose ? Il est important que les démocrates que nous sommes se mobilisent, notamment le 12 mai, en vue de faire face et de montrer notre détermination à ne pas laisser le président Macky Sall et ses alliés liquider notre démocratie.’’ Sur les menaces : ‘’Je suis une militante. Cela ne fait que renforcer ma détermination et rien d’autre. Aujourd’hui, nul n’est à l’abri, parce que le président Macky Sall, pour lui, cette histoire de 3e candidature est une question de vie ou de mort. Mais nous allons opposer une détermination supérieure, pour que nos acquis démocratiques ne soient pas liquidés. Nous appelons tous nos compatriotes à nous soutenir.’’ BOUGANE GUEYE DANY, GUEUM SA BOP ''Ce dialogue est un deal pour le 3e mandat'' ‘’J’appelle encore une fois le président Macky Sall à plus de retenue par rapport aux journalistes, pour tout ce qui est lié à l’exercice de leur fonction et de leur métier. Pour ce qui est du dialogue, je suis catégorique. Je ne vais pas dialoguer avec Macky Sall, parce qu’il n’est pas sincère et ses appels au dialogue n'ont jamais étaient sincères. Aujourd’hui, Aminata Touré a su qu’il faut être auprès du peuple. Le président Macky Sall veut des partenaires pour légitimer pour son 3e mandat et, nous, on s'est toujours battus pour cette cause. Ce dialogue est un deal pour le 3e mandat. Tous les dialogues ont abouti à des compromissions. Chacun est libre et le F24, c’est ça son point fort. Lors des plénières d’avant-hier, ce qu’on a retenu, c’est que le F24 n’a reçu aucune convocation pour un dialogue national. Ceux qui vont aller à ce dialogue, je ne pense pas qu’on se fâchera avec eux.’’