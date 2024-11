Le champion en titre Teungueth FC et le Jaraaf de Dakar, vice-champion, occupent la tête du classement, avec 7 pts chacun, grâce à leur victoire respective face à Dakar Sacré-Cœur (3-0) et à la Linguère (3-1), ce week-end en matchs comptant pour la 3e journée de Ligue 1.

Le Teungueth FC (1er, 7 pts) revient à la tête du classement de Ligue 1, à l’issue de la 3e journée. Le club de Rufisque a renoué avec la victoire en s’imposant face à Dakar Sacré-Cœur (3-0). Le champion du Sénégal en titre a ouvert le score par Ibrahima Diop (37e, 1-0) en première période. Au retour des vestiaires, Abdoulie Kah a pris les choses en main pour sécuriser la victoire de son équipe en réalisant un doublé (68e et 82e). Le DSC, qui occupait la première place avant le coup d’envoi de cette rencontre, est relégué au 6e rang (4 pts). C’est le Jaraaf de Dakar qui est devenu le nouveau dauphin du TFC (2e, 7 pts), avec le même nombre de points, grâce à sa victoire (3-1) sur la pelouse de la Linguère de Saint-Louis (14e, 2 pts). Le club de la Médina a ouvert le score par Abdoulaye Oualy (12e, 1-0) en première période avant qu’Almamy Mathew Fall ne fasse le break à la 64e mn (2-0). Les Saint-Louisiens vont réduire le score grâce à Boubacar Fall (69e), avant que Pape Mboup scelle le sort de la rencontre en mettant son équipe à l’abri, à une minute de la fin du temps réglementaire (89e, 3-1).

L’AS HLM (3e, 6 pts) occupe la dernière marche du podium avec un point de moins. Après sa belle victoire sur le Casa Sports la journée précédente, le promu a enchainé un deuxième succès en surprenant le Guédiawaye FC (9e, 4 pts) sur sa pelouse (1-0).

Une première victoire pour GF, Wally Daan et Oslo

Après un début assez timoré (1 défaite et 1 nul), Génération Foot (8e, 4 pts) a obtenu sa première victoire de la saison en s’imposant en déplacement sur la pelouse du Casa Sport (2-1). Malheureusement pour le Casa, cette seconde défaite d’affilée l’envoi à la dernière place du classement (16e, 1 pt). Ce sont les Ziguinchorois qui ont pourtant ouvert le score en première période, mais les Grenats vont se ressaisir en seconde période pour égaliser, d’abord, par Kalfara Camara (56e), avant d’arracher les trois points dans les arrêts de jeu, grâce à Joseph Namatane (90e+3).

Les promus Wally Daan (7e, 4 pts) et Oslo (10e, 4 pts) ont également enregistré leur première victoire en battant respectivement 3-2 et 1-0 l’US Gorée (5e, 4 pts) et le Jamono Fatick (12e, 2 pts). Les matchs Ajel (4e, 5 pts) - AS Pikine (15e, 2 pts) et US Ouakam (11e, 3 pts) - Sonacos (13e, 2 pts) se sont soldés par un score nul et vierge (0-0)

Résultats Ligue 1 AJEL - AS Pikine 0-0 Casa Sports - Génération Foot 1-2 Guédiawaye FC - ASC HLM 0-1 Linguère - Jaraaf 1-3 Oslo FA - Jamono Fatick 1-0 Teungueth FC - Dakar SC 3-0 US Gorée - Wally Daan 2-3 US Ouakam - Sonacos 0-0 Ligue 2 - 3e journée Stade de Mbour - RS Yoff 3-1 ASC Saloum - AS Douanes 0-0 Amitié FC - AS Kaffrine 0-4 Niary Tally - CNEPS Excellence 0-0 Thiès FC - ASC Cambérene 2-1 Lusitana - Ndiambour 0-2 DUC - Diambars 1-1 AS Bambey - Essamaye FC 0-1

LOUIS GEORGES DIATTA