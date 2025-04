La 30e journée de Ligue 1 française sera marquée par le choc entre Sénégalais, avec l’affiche AS Monaco-Strasbourg, demain samedi. En conférence de presse d’avant-match, Lamine Camara donne un avant-gout de ce duel avec ses compatriotes Habib Diarra et Daouda Diongue.

La bataille pour les places européennes fait rage en Ligue 1 française, à cinq journées de la fin du championnat. Ce sera le cas ce week-end au stade Louis-II, qui sera le théâtre d’un duel sénégalo-sénégalais entre Lamine Camara et Krépin Diatta de l’AS Monaco (2e, 53 pts) qui reçoit Strasbourg (6e, 50 pts) d’Habib Diarra et Daouda Diongue, demain samedi pour le compte de la 30e journée. À l’aller, les Monégasques sont allés prendre les trois points de la victoire en s’imposant 3-1, grâce à un doublé de Ben Seghir (79e et 89e) et un but de Ilenikhena dans les arrêts de jeu (90e+1).

Face à la presse, hier, Camara a évoqué ce choc important pour les deux équipes candidates à un ticket qualificatif aux compétitions européennes des clubs. Ayant repris la 2e place à la suite de sa victoire contre l’Olympique de Marseille (3-0), le club du Rocher doit enchaîner pour rester dauphin du Paris Saint-Germain. Auteur d’une prestation remarquable face à l’OM, Lamine Camara espère rester sur bonne dynamique. ‘’Je finis bien la saison, c’est vrai, et j’aimerais maintenant pouvoir être comme ça à chaque rencontre. J’ai connu des hauts et des bas, et désormais je me sens bien physiquement et mentalement grâce à mes coéquipiers et au staff. Je dois continuer comme ça pour les cinq derniers matchs de la saison’’.

Lamine Camara (2 buts, 6 passes décisives en 25 matchs) s’est imposé cette saison comme une pièce maitresse de l’entrejeu monégasque. Il forme un tandem solide avec le Suisse Denis Zakaria au milieu de terrain. Le jeune international sénégalais apprécie son association avec Zakaria, qui lui est d’un grand soutien. ‘’Depuis le début de saison, on s’entend très bien avec Denis Zakaria. Le coach a choisi de mettre un système en place et on l’a tous les deux très vite accepté. Il a joué de nombreux matchs et il possède beaucoup d’expérience. Donc, il m’aide sur plusieurs choses. Je me sens très bien à ses côtés et j’espère que ça va continuer ainsi pour les prochains matchs. Il me dit toujours d’être moi-même et de jouer mon football. Parfois, j’ai tendance à m’énerver un peu sur le terrain et dans ces cas-là, il vient tout de suite me parler et ça m’aide beaucoup’’.

Strasbourg, ‘’très jeune avec beaucoup de qualités’’

Strasbourg a concédé le nul lors de la réception de Nice (2-2), le week-end dernier. Habib Diarra et ses coéquipiers ont besoin de renouer avec le succès pour rester dans la course aux places européennes. Avec seulement trois points de retard sur l’ASM, les Alsaciens joueront crânement leurs chances. Pour Lamine Camara, il faudra faire preuve de ‘’sérieux’’ pour venir à bout de cette équipe. ‘’C’est une équipe très jeune avec beaucoup de qualités. On a notamment pu le voir sur leurs cinq dernières confrontations. Il faudra faire attention à l’ensemble de l’équipe strasbourgeoise. On a bien analysé leurs performances récentes et ils ont des joueurs de grand talent. À nous de nous entraîner et de nous préparer pour être prêts samedi’’.

Le jeune joueur sénégalais a bien raison de ne pas prendre de haut cette formation alsacienne. Strasbourg réalise une solide seconde partie. Les hommes de Liam Rosenior ont aligné une série de neuf matchs sans défaite (7 victoires et deux nuls). Ils sont invaincus depuis plus de deux mois. Leur dernière défaite remonte au 2 février sur la pelouse du Stade Rennais (1-0).

Mais Monaco peut compter sur son bon état d’esprit pour se sortir du piège alsacien, samedi. ‘’Nous sommes tous ensemble, c’est ce qui fait notre force. Nous nous parlons beaucoup et nous avons conscience de l’enjeu des cinq prochains matchs. Ça nous a fait du bien de gagner contre de grosses équipes du championnat, surtout à domicile avec les succès contre Nice et Marseille. Strasbourg en fait partie. Ils sont sixièmes au classement. Ils ont vraiment du potentiel et il va falloir faire preuve de sérieux’’.

Le meilleur jeune joueur africain est prêt à ‘’tout donner’’ pour triompher de la bande à Habib Diarra.