L’US Gorée a une nouvelle fois laissé passer une occasion de conforter son leadership, en concédant son deuxième match nul d’affilée contre le Casa Sports (0-0), ce samedi, pour le compte de la 13e journée.

L’US Gorée (1er, 28 pts) est toujours invaincu, avec dix matchs sans défaite (7 victoires et 3 nuls). Les Insulaires ont fait match nul face au Casa Sports (0-0), samedi dernier, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Ils perdent ainsi de précieux points en concédant leur deuxième nul d’affilée, sans marquer le moindre but. Lors de la journée précédente, les Goréens avaient été tenus en échec par la Linguère (0-0). Les hommes d’Aly Male ne font pas une bonne affaire, même s’ils restent à la première place du classement. Avec six points d’avance sur son dauphin, l’US Gorée reste à la portée du Jaraaf (2e, 22 pts). Les Médinois pourront rattraper les Insulaires au compteur en empochant les six points sur leurs deux matchs en retard. Les Médinois vont affronter l’US Ouakam (9e, 16 pts), ce lundi pour le compte de la 13e journée. Ils disposent encore d’un autre match en retard, cette fois pour la 12e journée, contre le Guédiawaye FC.

Pour sa part, le Casa (14e) a pris un petit point, après sa défaite face au Jaraaf (1-0), mercredi dernier en match en retard de la 11e journée. Les hommes de Balla Djiba sont premiers non relégables, avec 12 pts.

L’AS Pikine retrouve le sourire

Le sourire s’affiche à nouveau sur les visages des supporters de l’AS Pikine. Le club de la banlieue a mis fin à une série de quatre matchs sans victoire (trois défaites, un nul) en s’imposant à domicile contre la Sonacos de Diourbel, 1-0. L’unique but de la rencontre a été marqué par Ouseynou Touré, dès la 30e s du coup d’envoi. Ce but matinal a suffi au bonheur des Pikinois et a débloqué le compteur-buts de leur attaque, qui n’a inscrit le moindre but lors de leurs quatre derniers matchs. Malgré l’expulsion de Mohamed Johnson en seconde période (52e), les Diourbellois ne sont pas parvenus à revenir au score. L’AS Pikine s’éloigne un peu plus de la zone de relégation et se retrouve à la 11e place, avec 14 pts.

Par contre, la Sonacos (11e, 14 pts) voit sa disette se prolonger, avec 5 matchs sans victoire (trois défaites, deux nuls).

Dakar Sacré-Cœur (4e, 19 pts) et Génération Foot (7e, 17 pts) ont également réalisé une bonne opération ce week-end. L’académie de la Sicap a renoué avec le succès, après trois matchs sans victoire (deux défaites, un nul), en s’imposant largement (3-0) face à Oslo FA, ce samedi. Les buts de DSC ont été marqués par Souleymane Sané (47e, 1-0), Joachim Gomis (87e, 2-0) et Baba Konaté (90e+6, 3-0).

Pour sa part, l’équipe de Déni Birame Ndao a accueilli et battu WallyDaan (3e, 21 pts), grâce à Abdoulaye Ba Agne (30e, 1-0).

Le TFC n’y arrive pas

Par contre, le Teungueth FC (10e, 15 pts) n’arrive toujours pas à surmonter cette mauvaise passe. Les champions du Sénégal en titre, qui étaient attendus pour une réaction devant leur public après huit rencontres (4 défaites et 4 nuls) sans victoire, n’ont pu faire que match nul (1-1) face à Guédiawaye FC (6e, 17 pts). Le TFC a plutôt mal abordé cette rencontre avec un but contre son camp de Baye Cissé (37e, 0-1). Les hommes de Badara Sarr ont bien réagi en seconde période en remettant les pendules à l’heure. C’est le malheureux Baye Cissé (50e, 1-1) en première période, qui s’est racheté en offrant le point du nul à son équipe.

Jamono Fatick (16e, 9 pts) également n’a pas profité de la réception de l’ASC HLM (13e, 13 pts), ce dimanche. Les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge.

La 13e journée va prendre fin ce lundi avec deux affiches : Linguère (15e, 10 pts) – AJEL (8e, 18 pts) et Jaraaf (4e, 22 pts) - US Ouakam (9e, 16 pts).

Résultats Ligue 1 US Gorée - Casa Sports 0-0 Génération Foot - WallyDaan 1-0 Dakar Sacré-Cœur - Oslo FA 3-0 Jamono Fatick - ASC HLM 0-0 AS Pikine - Sonacos 1-0 Teungueth FC - Guédiawaye FC 1-1 Lundi Stade municipal Kébémer 16h30 Linguère - AJEL Stade municipal Yoff 16h30 Jaraaf - US Ouakam Ligue 2 - 13e journée Thiès FC - Duc 1-0 Essamaye FC - Etoile Lusitana 3-2 Niary Tally - ASC Saloum 0-1 Diambars - AS Kaffrine 2-0 AS Bambey - Stade de Mbour 1-2 AS Douanes - Cneps Excellence 2-1 RS Yoff - Ndiambour 1-1 Lundi Stade municipal Parcelles Assainies 16h30 ASC Cambérène - Amitié FC

LOUIS GEORGES DIATTA