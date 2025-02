Le leader, l'US Gorée, reçoit le Casa Sports, ce samedi, en ouverture de la 13e journée de Ligue 1. Son nouveau dauphin, le Jaraaf de Dakar, accueillera l’US Ouakam, lundi prochain.

La 13e journée de Ligue 1 démarre ce week-end. L’US Gorée (1e, 26 pts) va tenter de creuser l’écart lors de la réception du Casa Sports (13e, 11 pts), ce samedi. Les hommes de Aly Male chercheront à renouer avec la victoire après le nul concédé sur la pelouse de la Linguère (0-0) lors de la journée précédente. Cependant, les Ziguinchorois, ayant perdu leur match retard de la 11e journée face au Jaraaf (1-0), visent également les trois points pour s’éloigner de la zone de relégation. Avec quatre points d’avance sur leur dauphin, les Goréens sont assurés de rester à la tête du championnat, quel que soit le résultat face au Casa. Mais pour combien de temps encore ?

Car le Jaraaf de Dakar (2e, 22 pts) se rapproche à grands pas. Sorti d’une élimination décevante en phase de poules de la Coupe de la Confédération, le club de la Médina s’est refait le moral en championnat. En mode de rattrapage, les Vert et Blanc ont engrangé le maximum de points en remportant leurs deux matchs retards de la 10e et 11e journées contre Teungueth FC (2-3) et Casa Sports (1-0). En attendant de jouer la rencontre de la 12e journée face au Guédiawaye FC, le Jaraaf tentera de décrocher un troisième succès de rang. Malick Daf et ses joueurs reçoivent l’US Ouakam (8e, 16 pts), lundi prochain au stade municipal de Yoff. En cas de victoire et de défaite du leader, les Médinois se rapprocheront à seulement une longueur. L’US Gorée a donc intérêt à gagner contre le Casa pour consolider sa première place.

TFC, la réaction face à GFC ?

Le Jaraaf n’est pas le seul à être sous pression. Relégué à la troisième place par les Médinois, WallyDaan (3e, 21 pts) n’a pas dit son dernier mot. Le promu veut continuer à faire partie du peloton de tête. Tenu en échec par HLM (1-1) lors de la 12e journée, le club thiessois donnera tout lors de son déplacement au stade Lat Dior pour affronter Génération Foot (11e, 14 pts). L’Académie de Déni Birame Ndao ne voudrait surtout pas rater cette occasion à domicile de renouer avec le succès.

La 13e journée sera marquée par le choc entre Teungueth FC (9e, 14 pts) et Guédiawaye FC (6e, 16 pts). Ces cadors de la Ligue 1 se retrouvent au stade Ngalandou Diouf, ce dimanche, avec la ferme volonté de repartir avec les points de la victoire. GFC est sur une bonne dynamique, avec deux victoires consécutives. Les hommes de Ansou Diadhiou cherchent à décrocher un troisième succès pour retrouver le haut du tableau. En revanche, la victoire est plus attendue du côté des Rufisquois, qui espèrent voir leur équipe se remettre sur les rails. TFC n’a plus remporté le moindre match depuis le mois de novembre. Le champion du Sénégal en titre se bat depuis huit rencontres (4 défaites et 4 nuls) pour sortir de sa mauvaise passe, dont deux défaites et un nul à domicile.

AS Pikine - Sonacos, la relance

La série de mauvais résultats hante également les supporters de l’AS Pikine (14e, 11 pts) et de la Sonacos de Diourbel (10e, 14 pts). Ces deux formations, en difficulté depuis quatre journées, vont en découdre ce dimanche au stade Alassane Djigo. Les Pikinois (trois défaites, un nul) risquent de tomber dans la zone rouge en cas de nouvelle défaite ce week-end. Pour éviter cela, les hommes de Lamine Diagne doivent soigner leur efficacité devant le but. Le club de la banlieue n’a pas inscrit le moindre but depuis quatre matchs. Pour sa part, la Sonacos (deux défaites et deux nuls) peine à assurer ses arrières. Sa défense, montrant des signes de faiblesse (7 buts en quatre matchs), doit retrouver la solidité.

Gisant au fond du tableau de classement, Jamono Fatick (16e, 8 pts) a grandement besoin d’une victoire pour sortir la tête de l’eau. Les Fatickois (trois défaites et un nul en quatre matchs) mettront tout en œuvre pour prendre les trois points lors de la réception de l’ASC HLM (12e, 12 pts), ce dimanche. La veille, Dakar Sacré-Cœur (5e, 16 pts) et Oslo FA (4e, 18 pts) s’affrontent au stade municipal de Yoff. La dernière affiche de la 13e journée mettra aux prises la Linguère de Saint-Louis (15e, 10 pts) à Ajel de Rufisque (7e, 16 pts).

Programme Samedi Stade Djaguily Bagayokho 16h45 US Gorée - Casa Sports Stade Lat Dior 16h45 Génération Foot - WallyDaan Stade municipal Yoff 16h30 Dakar Sacré-Cœur - Oslo FA Dimanche Stade Massène Sène 16h30 Jamono Fatick - ASC HLM Stade Alassane Djigo 16h30 AS Pikine - Sonacos Stade Ngalandou Diouf 16h30 Teungueth FC - Guédiawaye FC Lundi Stade municipal Kébémer 16h30 Linguère - AJEL Stade municipal Yoff 16h30 Jaraaf - US Ouakam Ligue 2 - 13e journée Samedi Stade Maniang Soumaré 16h30 Thiès FC - Duc Stade Aline Sitoé Diatta 16h30 Essamaye FC - Étoile Lusitana Stade municipal HLM 16h30 Niary Tally - ASC Saloum Stade Caroline Faye 16h30 Diambars - AS Kaffrine Dimanche Stade Bambey 16h30 AS Bambey - Stade de Mbour Stade Djaguily Bagayokho 16h30 AS Douanes - Cneps Excellence Stade municipal Yoff 16h30 RS Yoff - Ndiambour Lundi Stade municipal Parcelles Assainies 16h30 ASC Cambérène - Amitié FC

LOUIS GEORGES DIATTA