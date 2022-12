À l'issue de cette 8e journée de Ligue 1, le Casa Sports est devenu l’unique leader du classement. Alors que la Sonacos a enregistré son premier revers de la saison face à Diambars.

Fait assez rare pour être souligné : cette 8e journée de Ligue 1 n'a connu qu'un match nul (1-1) entre Dakar Sacré-Cœur et le Stade de Mbour. Toutes les six autres rencontres se sont soldées par des défaites des visiteurs. Le choc du haut du classement a tenu toutes ses promesses, avec une partie prolifique. Quatre buts ont été inscrits, lors du face-à-face entre le Casa Sports et le Guédiawaye football club, avec une victoire 3 à 1 pour le premier nommé. Ce résultat positif permet ainsi au club de Ziguinchor d'être seul leader du classement avec 17 pts.

Au-delà de la victoire, les Ziguinchorois ont aussi réussi à mettre fin à la série de quatre victoires d'affilée des banlieusards. En effet, le GFC ne s'arrêtait plus d'emporter tout sur son passage. Il était même allé s'imposer chez l'ennemi juré, l'AS Pikine (2-1). Cette contre-performance est donc un énorme coup d'arrêt pour les Crabes qui auront à cœur de réagir, dès ce weekend.

Dans l'autre match de prestige de cette journée, l’AS Pikine a repris quelques couleurs, après avoir battu Teungueth FC sur le score de 2 buts à 0. Quant au club de Rufisque, la descente aux enfers se poursuit. Avec 10 pts, les Rufisquois ne pointent qu'à la 9e place et continuent de s'approcher dangereusement de la zone de relégation. Toujours est-il que ce TFC est totalement aux antipodes de celui de début de championnat. Il faudra vite se ressaisir pour espérer retrouver le sommet.

En s'imposant face au Jaraaf, la Linguère enregistre sa deuxième victoire de la saison. C'est là un résultat crucial qui permet aux Saint-Louisiens de s'éloigner de la zone rouge. Pour leur adversaire, c'est une occasion ratée d'intégrer le podium et de rester au contact du leader le Casa Sports.

Le duel des mal classés entre Dakar Sacré-Cœur et le Stade de Mbour aura été l'unique match nul de cette 8e journée. Le 10e et le 12e se sont neutralisés, mais la bonne opération aura été réalisée par le club mbourois, avec le point du match nul ramené de Dakar.

Par contre, la dégringolade n'en finit pas pour le Cneps Excellence qui a essuyé son sixième revers de la saison, après huit journées de championnat. Défaits par Génération Foot, les Thiessois n'arrivent toujours pas à glaner la moindre victoire et n'ont obtenu, jusqu'ici que deux petits points.

Dans la rencontre la moins riche en buts, l'US Gorée a eu raison de l'AS Douanes. Les Insulaires se sont imposés par la plus petite des marges face aux Douaniers.

La première défaite du promu Sonacos

Il a fallu attendre la 8e journée du championnat pour assister à la première défaite de la Sonacos. Jusqu'ici, les Huiliers étaient encore la seule équipe invaincue. Face à Diambars, le club de Diourbel s'est incliné 2 à 1 dans l'enceinte du stade Fodé Wade. Les Mbourois, quant à eux, en plus de cet "exploit", réalisent une très belle opération au classement avec cette victoire. Car ils deviennent le dauphin du leader avec 15 pts et restent à deux petites longueurs des Ziguinchorois.

À trois journées de la mi-saison, la bataille pour la tête du championnat fait déjà rage. Cinq points séparent le leader (Casa Sports) de l'AS Pikine, 5e au classement. Avec uniquement deux pts, le Cneps Excellence est déjà très mal-en-point. L’AS Douanes et le Stade de Mbour font à peine mieux que la lanterne rouge.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)