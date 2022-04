Trop rarement alignés ensemble, pas assez impliqués dans le travail défensif, trop peu inspirés balle au pied, trop individualistes... Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé n'ont pas vraiment brillé ensemble cette saison sous les couleurs du PSG. Jusqu'à ce mois d'avril, et deux copies merveilleuses rendues contre Lorient et Clermont. La suite, c'est quoi ?

Onze. Comme le nombre de joueurs qui composent une équipe de football. Ou comme le nombre de buts inscrits par le trio offensif du PSG en... deux matchs. Une manita contre Lorient il y a tout juste une semaine, suivie d'un set de tennis collé à Clermont ce samedi soir. Pour leurs neuvième et dixième matchs en commun en Ligue 1, les trois compères ont enfin offert deux récitals à la hauteur des immenses attentes placées en eux en début de saison. De quoi engendrer de nombreux regrets alors que ce PSG-là ne joue plus rien, mais également filer un paquet de plaisir à tous ceux qui suivent le club de la capitale. De quoi, surtout, poser une question : une fin de saison en trombe des trois lascars peut-elle changer le script, pour cet été ?

Ne pas bouder son plaisir

Neymar pour Messi, qui contrôle de la poitrine avant d'envoyer un petit ballon parfaitement dosé pour envoyer Kylian Mbappé conclure tranquillement devant le pauvre Arthur Desmas. Dix-neuf minutes de jeu, 2-0 pour le PSG à Gabriel-Montpied et une action de grande classe comme les supporters parisiens espéraient en voir tous les week-ends ou presque cette saison. Il aura finalement fallu attendre ces dernières journées, sans grand entrain pour une équipe éliminée en Ligue des champions et promise à un dixième sacre national, pour voir les artistes offrir leur meilleure version collective. « On a pris beaucoup de plaisir, je pense qu’on en a donné aussi, jubilait Kylian Mbappé au micro de Canal+ Décalé, après la fessée infligée à Clermont. Notre relation avec Messi et Neymar ? C’est dommage que ça n'arrive que maintenant. Après, il y a eu des circonstances et des événements qui nous ont retardés. »

Dommage, c'est effectivement le premier mot qui vient à l'esprit. Le deuxième est certainement plaisir, depuis quelques jours. Car comme le souligne l'attaquant tricolore, la MNM offre enfin à des supporters boudeurs ces dernières semaines des émotions trop peu connues au gré des purges proposées par la bande de Mauricio Pochettino. « Pour avoir un équilibre, ils doivent jouer ensemble beaucoup de matchs. Maintenant, je sens que les trois ont trouvé cet équilibre et ça aide beaucoup l’équipe » , constatait pour sa part Danilo Pereira, face à la presse, impressionné par ses coéquipiers.

Déjà la fin de l'histoire ?

Ça y est, les trois artistes auraient donc appris à jouer ensemble et seraient enfin prêts à faire des étincelles. Mais n'est-il pas déjà trop tard ? Cette fin de saison, aussi époustouflante soit-elle pour les trois bonhommes, n'est-elle pas qu'un chant du cygne pour l'un des tridents offensifs les plus prometteurs de l'histoire de la Ligue 1 (et même de l'histoire tout court) ? Oui, la probabilité de voir les trois joueurs évoluer encore ensemble la saison prochaine est limitée. À ce sujet, le cas Kylian Mbappé et sa potentielle prolongation représentent le principal point d'interrogation.

À moins que cette entente, de plus en plus évidente, ne change la donne. Cela fait-il partie des « nouveaux éléments » évoqués par KM7 la semaine dernière, au moment de répondre sur son avenir ? Rien n'est moins sûr. « Je n'ai pas décidé, je suis tranquille et je veux prendre le temps parce que je ne veux pas me tromper, confiait ainsi le champion du monde, après la démonstration face aux Merlus. Ce sont pas mal de paramètres à prendre en compte, j'essaye de voir avec mes proches pour prendre la meilleure décision. » Une annonce que tout le monde attend fébrilement dans la capitale, mais qui pourrait n'intervenir qu'une fois la saison terminée. D'ici là, le trio enfin magique a encore quelques belles doses de plaisir à donner. Avant de penser à la suite ?