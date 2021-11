L’affiche AS Pikine-Guédiawaye FC va marquer l’ouverture de la saison 2021-2022 de football, ce samedi, au stade Alassane Djigo, en match comptant pour la 1re journée de Ligue 1. Les coaches des deux équipes ont fait face à la presse, hier, pour exposer les enjeux de ce derby de la banlieue et leurs ambitions pour la saison.

La saison 2021-2022 va démarrer ce week-end. En guise de coup d’envoi de la course pour la succession de Teungueth FC, on ne pouvait rêver mieux que d’une affiche AS Pikine-Guédiawaye FC, au stade Alassane Djigo, samedi prochain. Pour lancer le derby de la banlieue, les deux équipes ont fait face à la presse, hier, afin de décliner leurs ambitions pour ce match et leurs objectifs de la saison.

Les coaches des deux formations ont appelé au fair-play, sachant que dans le passé, les rencontres entre AS Pikine et GFC se sont singularisées par des scènes de violence sur les gradins. C’est dans le même sens qu’ont abordé les responsables de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), notamment le directeur exécutif Amsatou Fall et le vice-président chargé des compétitions et de la communication Pape Momar Lo.

Les deux techniciens ont également abordé l’aspect physique. Selon eux, les joueurs ne seront pas physiquement à 100 % de leur forme, du fait qu’ils sortent fraichement de la présaison.

Massamba Cissé (coach AS Pikine) : ‘’On est prêt sur tous les plans’’

L’AS Pikine va effectuer sa première apparition en championnat cette saison devant son public. Pour le coach, il va falloir ‘’jouer à fond’’ ce match. ‘’On va jouer le match sereinement. On reçoit. Donc, on va faire le maximum pour prendre les trois points’’.

Bien que l’adversaire soit un promu, Massamba Cissé prend très au sérieux son voisin de Guédiawaye. Pour lui, ce serait une erreur de faire une fixation sur le fait que GFC vient de la Ligue 2. ‘’Il n’y a pas une très grande différence entre les équipes de Ligue 1 et celles de Ligue 2. Guédiawaye va nous présenter une équipe joueuse. Ils ont eu de très bonnes recrues. Ils ont un entraineur qui connait bien la Ligue 1. On va essayer de faire ce qu’il faut’’.

La saison dernière, les Pikinois avaient un moment occupé la première place du classement avant de perdre du terrain en fin de championnat, pour se retrouver à la 5e position. A en croire le coach Cissé, cette contreperformance est due à un souci d’effectif. ‘’On a laissé nos meilleurs joueurs aller monnayer leur talent à l’extérieur. Il s’agit de Landing Sané, Ahmath Cissé et Momo Cissé qui sont partis au moment où on était premier au classement. Cela nous a fait mal. On était obligé de faire avec les juniors’’. C’est la raison pour laquelle, dit-il, le club a corrigé cet impair cette année. ‘’Cela nous a servis de leçon. Cette année, on a ratissé large. On a un effectif qui nous permettra de rivaliser avec les équipes du haut du tableau jusqu’à la fin du championnat’’.

Souleymane Diallo (coach GFC) : ‘’Mettre l’accent sur l’organisation défensive’’

Après trois années en Ligue 2, le Guédiawaye FC (GFC) va rejouer en Ligue 1 cette saison. Pour son comeback dans l’élite du football sénégalais, le GFC va jouer un match âprement disputé. Les Crabes voudraient bien prolonger leur séjour en Ligue 1 et, dans la foulée, gagner des trophées. Pour mener à bien leur projet, les dirigeants du club ont engagé sur leur banc Souleymane Diallo.

Selon l’ancien coach du Teungueth FC, ce match est d’une ‘’importance capitale’’, du fait que ‘’c’est l’entame de la saison’’ et c’est son ‘’baptême du feu sur le banc de Guédiawaye FC’’. Il a confié également ressentir une ‘’pression supplémentaire’’, parce qu’ayant ‘’réussi’’ jusque-là tous ses baptêmes du feu. Mais le coach Diallo veut rester lucide. Car, dit-il, en plus de jouer à l’extérieur, ‘’on est conscient qu’aujourd’hui, on ne peut pas retrouver notre rythme de compétition’’. Pour cela, il nous faut ‘’axer notre travail sur le plan défensif, sachant qu’on va chez l’adversaire où on va trouver un public euphorique’’.

Souleymane Diallo est un coach ambitieux. En tant que ‘’jeune entraineur’’, il veut ‘’gagner pour exister’’. ‘’Après, gagner, ça ne se décrète pas. Il faut mettre en place une organisation. Ce qu’on est en train de faire. On est en train de travailler pour avoir un résultat probant. On ne peut pas le situer en termes de classement. Ce qui est sûr, c’est le maintien et cela peut être la 1re comme la 12e place’’.

Pour réaliser ses ambitions sur le banc de Guédiawaye FC, l’entraineur a procédé à un renouvellement profond de l’effectif, à hauteur de ‘’78 % par rapport au groupe qui était là la saison passée’’. ‘’J’ai fait le recrutement en me basant sur deux aspects essentiels. Il s’agit de garçons que je connaissais en amont, pour avoir été avec dans les différentes sélections nationales ou des clubs que j’ai eu à coacher. C’est des garçons qui collent à ma philosophie. Mais aussi sur des joueurs déjà dans l’effectif, sur qui je peux compter. On a aussi différentes nationalités dont un Libérien et un Mauritanien’’.

Mais le coach veut compter également sur ‘’l’apport du public’’. ‘’J’ai vu que la population est en train de coller à son équipe. La meilleure façon de faire venir ces supporters, c’est de gagner. C’est pour cela que le mot d’ordre, c’est essayer de gagner’’.

LOUIS GEORGES DIATTA