Le Jaraaf de Dakar a enregistré une seconde défaite de suite, hier, face à l’ASC HLM (1-2) en match retard de la 15e journée de Ligue 1. L’autre affiche du jour a opposé Dakar Sacré-Cœur à Jamono Fatick, qui a mis fin à deux mois de traversée du désert en s’imposant sur le score de deux buts à un.

Ça ne va pas au Jaraaf de Dakar. Le club de la Médina a concédé une deuxième défaite d’affilée, hier, face à l’ASC HLM, sur le score de deux buts à un, dans le cadre du match retard de la 15e journée de Ligue 1. Cette victoire est d’une grande importance pour le club des HLM, qui est sortie de la zone de relégation en occupant la 11e place, avec 17 pts. Les Médinois peuvent nourrir des regrets pour n’avoir pas profité du fait que l’US Gorée (1er, 28 pts) n’a pas joué ce week-end pour prendre la première place du classement. Pire, le Jaraaf a même perdu la 2e place au profit de WallyDaan (2e, 25 pts), qui a battu en déplacement la Linguère de Saint-Louis, samedi dernier, 1-0, grâce à Moussa Jalo (59e).

Sortant d’une défaite sur la pelouse de la Sonacos (1-0), les hommes de Malick Daf n’avaient guère le choix que de gagner face une équipe des HLM désireuse de briser la série noire de six matchs sans victoire (trois nuls et trois défaites).

Devant leur public, Jean Rémi Bocandé et ses coéquipiers devaient renouer avec le succès pour rester au contact du leader et même lui chiper la première place. Mais les choses vont très vite se compliquer pour les Médinois, qui ont très tôt pris un but. C’est Djibril Dabo qui a fait trembler les filets après seulement quatre minutes de jeu (0-1). Les Vert et Blanc n’ont pas été ébranlés par ce but matinal. Ils ont continué à jouer. Leurs efforts ont été récompensés à la 23e mn, quand Souleymane Cissé (23e,1-1) a égalisé. La défense médinoise va encore prêter le flanc et une nouvelle fois face à Dabo, qui a réalisé le doublé à la 36e mn (1-2). Cette fois, le club de la Médina ne va pas réussir à remettre les pendules à l’heure. Le score va rester inchangé jusqu’à la fin du temps réglementaire.

HLM retrouve la voie du succès après deux mois de traversée du désert. Sa dernière victoire remonte au 14 décembre 2024.

Jamono Fatick gagne enfin

C’est à peu près la même période que la mauvaise passe de Jamono Fatick (14e, 13 pts) a duré. Le club du Sine a obtenu sa première victoire après six journées sans gagner (trois défaites et trois nuls). Les Fatickois ont décroché les trois points sur la pelouse de Dakar Sacré-Cœur (6e, 19 pts), hier, sur le score de deux buts à un.

Les deux équipes se sont neutralisées en première période où le score est resté vierge. De retour des vestiaires, Jamono obtient un penalty à la 57e mn (1-0). La défense de l’académie de la Sicap n’a pas pu retenir cette furie des visiteurs et a craqué. Deux minutes plus tard, c’est Tapha Niang (59e, 1-2) qui aggrave le score. Les Sicapois ont réagi à deux minutes de la fin du temps réglementaire par Mouhamed Diouf qui a réduit le score sur penalty (88e, 1-2). Cette réaction tardive n’a pas empêché aux hommes de Hassane Fall de prendre une deuxième défaite d’affilée.

Jamono Fatick empoche trois points précieux. Même si l’équipe reste lanterne rouge, elle se rapproche de la sortie de la zone de relégation, à seulement trois longueurs du premier non relégable.

Par contre, l’AS Pikine (15e, 15 pts) s’enfonce de plus en plus en intégrant la zone rouge, après sa défaite, samedi dernier, face à Génération Foot (0-1), qui s’est hissée à la quatrième place (21 pts).

Résultats Jaraaf - ASC HLM 1-2 Dakar Sacré-Cœur - Jamono Fatick 1-2 Teungueth FC - Sonacos 1-1 Linguère - WallyDaan 0-1 AS Pikine - Génération Foot 0-1 Casa Sports - US Ouakam 0-0 US Gorée - Guédiawaye FC reporté Ajel - Oslo FA reporté

LOUIS GEORGES DIATTA