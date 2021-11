La soirée de Ligue des champions d’hier a été mitigée pour les Sénégalais. Chelsea d’Edouard Mendy s’est qualifié en 8es de finale grâce à sa large victoire face à la Juventus 4-0. Par contre, Villarreal de Boulaye Dia n’a pas su saisir sa chance à domicile, en s’inclinant 2-0 devant Manchester United.

Edouard Mendy et les Blues ont doublement réussi leur soirée face à la Juventus Turin. Les hommes de Thomas Tuchel, qui n’avaient besoin que d’un point, se sont qualifiés et ont doublé les Turinois, désormais deuxièmes de ce groupe H, au classement. Surclassés à Stamford Bridge par le tenant du titre de la C1 (4-0), les Turinois n’ont été que l’ombre d’eux-mêmes. Les deux équipes vont se disputer la première place à distance, lors de la dernière journée, dans deux semaines. Chelsea se déplace sur le terrain du Zénith (3e, 4 pts) alors que la Juve accueille Malmö.

Par contre, les choses se sont mal passées pour Boulaye Dia et ses coéquipiers. Maitre de son destin Au coup d’envoi de la 5e journée, Villarreal s’est mis dans le pétrin. Le Sous-marin jaune a laissé filer Manchester United, en concédant la défaite sur sa pelouse, hier, sur le score de deux buts à zéro. Les Mancuniens occupent seuls la tête du classement de la poule F (10 pts). Avec le nul entre (3-3) entre Young Boys (4e, 4 pts) et Atalanta (3e, 6 pts), les Red Devils ont obtenu la qualification pour les huitièmes de finale. Ce qui n’est pas le cas pour les Espagnols qui devront batailler ferme lors de l’ultime journée, sur la pelouse de l’Atalanta, pour décrocher le sésame.

City-PSG, Diallo et Gana dans le choc de leadership

Entre Manchester City (1er, 9 pts) et le Paris Saint-Germain (2e, 8 pts), c’est le ticket de qualification et le contrôle du fauteuil de leader qui sont en jeu. En cas de victoire de l’une des deux équipes, le vainqueur passera en huitièmes de finale. Les deux équipes se retrouvent presque deux mois après la victoire des Parisiens (2-0) au Parc des Princes en septembre dernier. Lors de ce choc, Idrissa Gana Guèye avait réalisé une prestation de haute facture. En plus d’avoir été flamboyant au milieu de terrain, l’international sénégalais a donné le ton de la victoire, en ouvrant le score dès la 8e mn de jeu. Lionel Messi a ensuite consolidé le succès parisien en inscrivant son premier but en C1 avec Paris.

Le club francilien, qui s’est rendu en Angleterre avec toutes ses stars, compte également dans son groupe Sergio Ramos. Pour la première fois depuis sa signature cet été, le défenseur espagnol va pouvoir faire son apparition sous le maillot du PSG. Pour Mauricio Pochettino, ‘’la priorité est de gagner et se qualifier’’. Selon le milieu de terrain parisien, Marco Verratti, la clé du match sera de ‘’défendre tous ensemble. Jouer en équipe’’.

Du côté des Citizens, il ne serait pas question de laisser passer cette ‘’chance’’ de qualification. Les Sky Blues n’ont besoin que d’un point pour valider le ticket pour les huitièmes de finale. ‘’Nous allons tout faire pour y arriver’’, a déclaré Pep Guardiola. Mais le technicien espagnol ne pourra pas aligner son capitaine Kévin de Bruyne, indisponible. Il compte récupérer Grealish qui, dit-il, ‘’va beaucoup mieux’’. Mais Guardiola craint l’armada offensive du Paris Saint-Germain, notamment Messi. ‘‘C’est difficile, parce que parfois, quand il a le ballon, il ne sait pas lui-même ce qu'il va faire. Comment anticiper ça ? Qu’est-ce que je peux dire à mes joueurs ? Pareil pour Di Maria, Neymar, Mbappé. Ce sont des joueurs imprévisibles qui auraient leur place dans toutes les équipes. Ce sont des stars, des joueurs extraordinaires’’.

Une formalité pour Mané et les Reds

Liverpool (1er, 12 pts) a été expéditif en Ligue des champions. Les Reds ont composté leur ticket après seulement quatre journées. En plus de la qualification, les hommes de Jorgen Klopp sont assurés de terminer à la tête de la poule B, avec sept pions d’avance sur leur dauphin et adversaire du jour, FC Porto (2e, 5 pts). Cette rencontre est presque une formalité pour les Anglais. Mais Sadio Mané, buteur à l’aller, et ses coéquipiers ont envie de confirmer leur domination dans ce groupe en finissant avec un carton plein. Malgré l’absence de Firmino, auteur d’un doublé à l’aller, Klopp peut compter sur Diogo Jota pour former le trio d’attaque avec Mané et Salah. Pour le technicien allemand, il n’est pas question de lever le pied, quel que soient les joueurs qui seront alignés. ‘’Quelle que soit la composition, il s’agit uniquement de gagner ce match, de gagner le suivant et celui d’après. C’est pour cela que nous sommes ici’’.

La tâche s’annonce donc compliquée pour les Portugais qui sont contraints de s’imposer à Anfield pour maintenir leurs chances de qualification. Car au même moment, l’Atletico Madrid (3e, 4 pts), qui compte seulement un point de retard sur Porto, reçoit le Milan AC (4e, 1) de Fodé Ballo-Touré qui joue son va-tout.

LOUIS GEORGES DIATTA